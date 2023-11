Tiane Endler sorprende y anuncia su retiro de la Roja femenina

La buena noticia de la lucha por el oro de la Roja femenina también trajo una nostálgica noticia. la portera Christiane Endler, la capitana del equipo, anunció su partida del equipo nacional después de dejar al equipo en la lucha por el oro después de vencer a Estados Unidos.

Fueron sentimientos encontrados los de la arquera chilena. Una tarea cumplida, ya que el equipo femenino irá por el oro en Santiago 2023, algo inédito en la historia del deporte nacional.

“Estoy feliz, muy contenta por el partido que se nos dio, en el que aseguramos una medalla. Fue un buen desempeño, al principio fue resistido por las condiciones, pero siempre el deseo maquilla todo y vienen los éxitos. Tratar de lograr esa medalla de oro es algo increíble”, dijo la jugadora del Olympique de Lyon de Francia.

Porque no fue un torneo fácil para la portera, quien cometió varios errores en el duelo en la derrota ante México, precisamente, el rival en la lucha por el oro: “No es una revancha, uno siempre puede equivocarse es parte del deporte. Me encantaría no cometer errores”.

Una capitana sin final

Sin embargo, uno de los temas que más incomoda en estos momentos a las nacionales es la falta de portera para el duelo del viernes. En esta ocasión, la propia Endler aclaró que no estará en el decisivo partido.

“Lamentablemente no me puedo quedar, era algo que estaba hablado desde antes. Hicimos un compromiso desde antes, las condiciones ya estaban habladas. Pero la Anto (Canales, la suplente) esta super preparada diseño bueno con la selección es una buena oportunidad de quedar en la historia”, dijo la capitana.

Además, insistió en que “tampoco tengo entendido si la Anto se puede quedar al ciento por ciento. Todo esto estaba conversado desde antes de los Juegos Panamericanos”.

Y como la jornada estaba para sorpresas, una de las mejores jugadoras del planeta realizó el mayor anuncio de la noche, tras asegurar que el triunfo sobre Estados Unidos era el último . de su carrera en la Roja femenina.

“Me voy contenta, feliz de asegurar una medalla. Conseguir la primera, es algo increíble, ya me puedo retirar tranquila de la selección. No hay mejor manera de retirarse que esta. Es el momento de pasar a otra página, es un ciclo cumplido”, explicó la arquera del Lyon.

Asimismo, reconoció que “nada es eterno, es algo que pensaba desde hace tiempo. En dos años más la Copa América y yo sé que hay buenas jugadoras para defender a Chile. He cumplido mis sueños, he tenido años maravillosos. Jugué un Mundial, Olímpicos y Panamericanos, ahora toca de dar la oportunidad a otras”.

“Hay cosas que cambiar”

En su sincero discurso, Tiane también aclaró que no estará pro completo ajena de lo que ocurre en la selección chilena. Según adelantó, le gustaría trabajar desde otra vereda para mejorar el desempeño del equipo.

“Mi idea es aportar desde otro rol. Hay muchas cosas que cambiar. Siempre voy a estar en la selección, pero hay que prepararse desde otra faceta”, explicó la capitana.

Además, la figura estelar del equipo deslizó una crítica en el camino: “Necesitamos recursos, apoyo, mejorar muchas cosas. El mismo tema de la arquera, esas cosas nos ponen a la deriva. No puede el hecho de viajar dos horas de bus, no alcanzas ni a calentar”.

Sobre el mismo punto, declaró que “hay cosas que no entiendo y me gustaría cambiarlas. Nosotros no hacemos las nóminas, el cuerpo técnico gestiona los nombres, no nosotros”.

Sobre el inicio del ciclo de Luis Mena, la Endler opinó que “nos ha ilusionado, hay un cambio de mentalidad, nos da confianza en nuestras mismas capacidades”.

Así también agregó que “nos propone salir con convicción de que en esta en nuestras manos cambiar las cosas. Con Mena se estás trabajando bien, qué mejor que ganar apoyo de esta manera, metiéndose en una final”.