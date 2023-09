Christiane Endler es nominada al premio The Best por quinta vez en su carrera

Christiane Endler suma reconocimientos. Pese a no participar del Mundial Femenino con la Roja, luego de no poder superar el repechaje, individualmente sigue siendo una de las mejores jugadoras del planeta. Así lo hizo ver este jueves la FIFA, al posicionarla entre las siete candidatas a ganar el premio The Best a mejor arquera del año.

La guardameta del Olympique de Lyon competirá por el galardón que ya obtuvo en 2021, esta vez ante Mackenzie Arnold (West Ham United), Ann-Katrin Berger (Chelsea), Cata Coll (Barcelona), Mary Earps (Manchester United), Zecira Musovic (Chelsea) y Sandra Paños (Barcelona). Solo la chilena y la española Paños no estuvieron en la cita planetaria. En el caso de la portera del Barcelona, por no entrar en la lista definitiva.

Además del año en que ganó, la cuidavallas nacional fue nominada en 2019, 2020 y 2022, de tal forma que sus apariciones han sido consecutivas. Durante el último curso, Endler sumó los títulos de la Copa de Francia, la Division 1 Féminine y la Supercopa gala. A nivel internacional no pudieron reeditar la Champions League de la temporada anterior, quedando eliminadas en cuartos de final.

Christiane Endler, figura del Olympique de Lyon.

Hace casi dos años fue que Tiane logró posicionarse de manera oficial como la mejor del mundo en su puesto. “Estoy muy feliz y orgullosa en ser la primera latinoamericana en ganar este premio. Es un honor para mí. Es mi tercera vez aquí, finalmente es el tiempo correcto. Gracias a todos los que votaron por mí. No podría estar mas orgullosa hoy”, señaló en aquella ocasión.

El futuro de Tiane

Pese a ser la máxima referente del balompié femenino en el país, las próximas presentaciones de Endler en la Roja están en duda. Sobre todo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La golera se ha enfrascado en más de una discusión pública con las autoridades del fútbol en el país.

Aun así, ha dejado en claro que tiene intenciones de estar en megaevento deportivo que se realizará en la nación. “Mi intención es estar. Es una instancia maravillosa que puede cambiar nuestra historia deportiva y quiero ser parte, lograr cosas importantes con la Selección”, dijo a finales de agosto.

Pero luego dio a conocer ciertas complicaciones. “Lamentablemente, los Panamericanos empiezan un poco antes de la fecha FIFA, por lo que el club no está obligado a darme permiso para ir. Solo dependo de las buenas gestiones de la ANFP para que se pongan de acuerdo con el club. Me perdería un partido en el club, puede ser una situación complicada, pero espero que puedan llegar a una resolución”, señalaba.