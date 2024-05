Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile: “Estamos concentrando la mayoría de los deportes en el Parque Estadio Nacional”

La designación de Santiago como sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027 tiene a Carolina Picasso como uno de sus grandes artífices.

Durante la última década ha liderado la organización Olimpiadas Especiales Chile, ente que junto al Mindep y el IND presentaron la postulación nacional que terminó siendo elegida sobre Salt Lake City (Estados Unidos). Perth (Australia) era la favorita en su momento, pero no logró financiar el proyecto.

Del apoyo monetario que recibió la candidatura nacional y de los detalles de las competencias de 2027 habla en esta entrevista con La Tercera.

Pese a que son disciplinas y deportes distintos, imagino que los Parapanamericanos de 2023 ayudaron a abrir puertas…

Sin duda abrieron un espacio enorme en Chile. Estadios llenos, horas de transmisión por televisión y gente siguiéndolos, entonces creo que fue un empuje enorme al deporte para personas con discapacidad. Definitivamente nos une esa mirada. Todos y todas merecen oportunidades para beneficiarse del deporte y la sociedad también merece oportunidades de conocer y entender lo que significa el deporte para personas con discapacidad. También estamos muy felices porque tanto el Comité Olímpico como el Comité Paralímpico han comprometido todo su apoyo para este gran evento que se viene.

¿Está definido dónde se realizarán las competencias?

La sede de las competencias va a ser Santiago y estamos concentrando la mayoría de los deportes en el Parque Estadio Nacional. Los únicos deportes que se van a hacer afuera son aquellos deportes cuyas instalaciones requieren otras características. Por ejemplo, esperamos que el golf se haga nuevamente en el Prince of Wales Country Club o equitación que esperamos que se haga en la Escuela Militar. De los 22 deportes, esperamos que solo cuatro o cinco se hagan fuera del Parque Estadio Nacional.

¿Cuándo comienza la relación entre Olimpiadas Especiales Chile y el Estado?

El relacionamiento con el Ministerio del Deporte y el IND comienza en 2015. Somos una organización relativamente joven, que se refunda el 2012. Mi mirada es que la inclusión y avanzar en una sociedad inclusiva es responsabilidad de todos los actores. No podemos esperar que las empresas o la sociedad civil o el Estado se hagan cargos solos, porque nadie puede solo. Mi mirada es una mirada de mucha colaboración. El Estado se dio cuenta que nosotros también éramos un gran aliado para apoyarlos a cumplir esta misión de generar oportunidades muy concretas de participación para personas con discapacidad intelectual.

Perth se quedó afuera del proceso por un tema de financiamiento, ¿cómo se logrará eso acá?

Acá es el estado de Chile el que ha comprometido el financiamiento. Tenemos un presupuesto aproximadamente de 130 millones de dólares.

¿En qué se utilizará ese presupuesto? ¿Hay que hacer nueva infraestructura?

Infraestructura será mínimo, porque lo que quedó de Santiago 2023 es de primera. Solo se harán pequeñas adaptaciones en algunos lugares. Lo que no tenemos es alojamiento, porque la Villa Olímpica ya se está entregando y no construiremos una nueva. Se va a utilizar hotelería de la ciudad para albergar a los deportistas que lleguen. En esta competencia, además, existe un programa que se llama Ciudad Anfitriona, donde las delegaciones los días previos a la competencia estarán repartidos por Chile, ojalá en las 16 regiones. Eso es para hacer una aclimatación horaria, para que puedan tener una experiencia cultural y también para poder promocionar el deporte como herramienta de inclusión social. Obviamente, también están el alojamiento, la alimentación, los traslados, los programas, la prensa, etc.

¿Qué es lo que más urge por empezar a hacer?

Ahora hay que armar la institución que va a ser responsable de organizar los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales. Todavía no está definido cuál será la estructura de ese comité organizador que planificará y ejecutará el camino al 2027. Por otro lado, lo más urgente y a lo que estamos abocados desde ya es poder llegar a regiones, poder asegurar que chicos, chicas y adultos de regiones tengan tiempo de entrenar y participar en la competencia de 2027.

¿Tiene intenciones de formar parte de este comité organizador?

Esta nueva entidad que se va a formar tiene dos socios. Uno es Olimpiadas Especiales Chile y otro es el Ministerio del Deporte. Entonces, definitivamente, voy a estar involucrada.

También mencionaba que espera que la gente de regiones tenga tiempo de entrenar de cara 2027. ¿Cómo es el proceso para participar del evento?

En Olimpiadas Especiales se va clasificando a través de competencias. Va a haber competencias locales, después una competencia regional y finalmente una gran competencia nacional en 2026. Ahí se van a definir los clasificados chilenos para el 2027. Lo bueno es que tendremos muchos cupos para Chile.