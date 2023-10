La singular apuesta entre medallistas de oro que Lucas Nervi “perdió” ante Francisca Crovetto

Lucas Nervi se entera de que se ha adjudicado la medalla de oro en el lanzamiento del disco, el sexto del Team Chile en los Juegos Panamericanos, y de ahí en más todas sus expresiones fueron de felicidad. Incluso de euforia. Partió directamente hacia las tribunas del Estadio Nacional, donde se abrazó con su entrenador y sus seres más queridos y de vuelta se encontró con una particular sanción: un juez le mostró una tarjeta amarilla que aceptó de buena gana. Con otra sonrisa más. Ni con su mejor esfuerzo podría disimular esa expresión de su rostro.

Después de haber lanzado el implemento a 63.39 metros y de haber superado al colombiano Mauricio Ortega y al jamaiquino Fedrick Dacres, para el estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica no había margen para otra cosa que no fuera festejar. O emocionarse, como se le vio en el podio, cuando comenzó a sonar el himno de Chile. En el comienzo de la ejecución, de hecho, se mantuvo en silencio. Sobre el final, no pudo evitar contagiarse con los espectadores que llegaron hasta el recinto nuñoíno a quienes acompañó en la entonación. La alegría le brotaba. Las lágrimas amenazaban con hacerlo.

La apuesta

Nervi se vinculó con el atletismo a los 13 años y rechazó una propuesta para estudiar en Estados Unidos con el afán de proyectarse como un profesional del deporte formado en el país. “A mí me gusta ser producto nacional y por eso sigo con mi entrenador que es chileno (Tulio Moya) y por eso vamos a seguir acá y vamos a dejar a Chile en lo más alto cada vez que podamos”, declaró. “No me arrepiento de nada, con mi entrenador pude romper un récord sudamericano juvenil a los 18 años, regalando un año de mi categoría. Después lo volvimos a batir en 2020 cuando tenía 19 años”, insistió, convencido de que había adoptado la decisión correcta.

Francisca Crovetto ganó el oro en la final de Skeet durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

En ese contexto, reveló una singular apuesta con otra competidora dorada del Team Chile: la tiradora Francisca Crovetto “Va a salir ese video, voy con pelo rosado. No saben el paro cardiaco que me dio viendo a la Fran. Todos mis compañeros me dieron sus granos de arena. Es una apuesta y lo voy a cumplir”, explicó el lanzador después de alcanzar la consagración que corona su constante evolución. Una prueba de ello es que su mejor marca habían sido los 63,18 metros a los que había enviado el disco en el Suramericano disputado en Guayaquil, en 2021.

Seguir mejorando

Ahora, de hecho, agrega la satisfacción por imponerse a competidores de gran nivel. “Estoy que me muero, estoy que me desmayo. Llevo mucho tiempo esperando que se dé todo como se dio hoy. El jamaiquino fue campeón mundial en 2019 y estoy feliz que estuvieran todos los que debían estar”, declaró después de la consagratoria actuación que cumplió y que le inscribió entre lo más selecto de la participación chilena en el evento continental.

Nervi mira hacia el futuro. A los 22 años, tiene demasiado margen para hacerlo. Sobre todo porque está convencido de que su mejor rendimiento aún está por llegar. “Sé que todavía no me he sacado el jugo como me lo puedo sacar. Confío en que tengo mucho margen para seguir creciendo. Siempre he priorizado la longevidad. En mi entorno tengo a Karen Gallardo que ha estado en tres Juegos Olímpicos. Así que estoy muy orgulloso de mi entorno”, explicó, dando cuenta de otra variable clave para su crecimiento. “Me gusta irme con tarea para la casa”, sentenció, en otra muestra de que su afán es seguir perfeccionándose. “Para llevar a Chile a lo más alto”, apuntó, como motivación para seguir con su progreso.