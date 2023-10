Un equipo masculino de “extranjeros” y un femenino Sub 19: Estados Unidos, el doble escollo de la Roja en su camino hacia las medallas

Las selecciones chilenas, tanto la masculina Sub 23 como la femenina absoluta, siguen en carrera por las medallas en el fútbol de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En el caso de la Roja de Eduardo Berizzo, ganó su grupo con tres victorias (y cero goles en contra). Por el lado del elenco de Luis Mena, avanzó como segundo en su zona. La caída ante México mermó la opción de Las Rojas de clasificar de ronda encabezando su grupo, pero la goleada a Jamaica dejó mejores sensaciones. Hay algo que estos combinados nacionales tienen en común de cara a semifinales: el rival. Estados Unidos se cruza en ambos caminos.

Primero serán las semifinales del fútbol femenino. Este martes (20 horas), la Roja enfrentará a las norteamericanas. El miércoles (17 horas) feriado será el turno de los varones ante el Team USA. Con sus respectivos matices, los dos planteles estadounidenses tienen un común denominador: la juventud. Eso es lo que marca a los escollos de Chile rumbo a las medallas.

Una selección “multinacional”

Para el fútbol masculino panamericano, la regla es tener un plantel Sub 23 con la opción de tres excepciones mayores. En el caso de Estados Unidos, no recurrió a esa norma. Su equipo es más joven. Los 18 jugadores nominados tienen un promedio de edad de 19,5 años. Pero otro aspecto es el más llamativo en la escuadra que conduce Michael Olisama Nsien: el variopinto origen de sus futbolistas. No es nuevo en EE.UU. toda vez que aquello ya se percibe en la selección absoluta. Pero no está de más hacer un repaso.

Seis jugadores tienen ascendencia mexicana. Un caso es el defensor Nicolás Carrera (21), quien jugó en la Sub 17 de México, pero posteriormente disputó el Mundial de la categoría por USA, en 2019. También hay tres con raíces africanas. El portero Chituru Odunze (21) tiene ascendencia nigeriana, al igual que el delantero Tega Ikoba (20). A su vez, el volante Brooklyn Raines (18) nació en Liberia, la tierra de George Weah.

Hay más ejemplos. El defensa Michael Wentzel (21) jugó por Alemania en las categorías Sub 17 y Sub 19, pero ahora representa al cuadro de las Barras y Estrellas. El volante Jack Panayotou (19) tiene ascendencia griega y chipriota y el delantero Vaughn Covil (20), inglesa. Un caso que sobresale es el delantero Rodrigo Neri (18), que pertenece al Atlético de Madrid, quien nació en Miami pero tiene padres venezolanos. De hecho, el entrenador Fernando Batista ha mostrado su interés en sumarlo a la Vinotinto.

Pero si hay un convocado de Estados Unidos verdaderamente cosmopolita es el volante Theodore Ku-DiPietro (21). Nació en Oakton, Virginia, y tiene ascendencia alemana y china por el lado de su madre y raíces polacas a través de su padre. El apellido DiPietro es de su abuelo italiano adoptivo.

Las damas son Sub 19

Christiane Endler, el ícono del fútbol femenino chileno, jugó la Copa del Mundo Sub 20 en 2008, lo que significó un hito para el balompié de mujeres en el país. Al mismo tiempo, la gran mayoría del plantel de Estados Unidos en los Juegos Panamericanos tenía dos años de vida. Este es un simple ejemplo del contraste que hay entre nacionales y norteamericanas.

FOTO: Santiago 2023 vía Photosport

El fútbol femenino en los JJ.PP. corresponde a selecciones adultas, como sucede con la Roja. Pero Estados Unidos recurrió a un combinado Sub 19 para su primera participación desde 2007. Según los propios datos entregados por US Soccer, 15 jugadoras nacieron en 2006 y cinco en 2005.

Ocho de las convocadas norteamericanas para Santiago 2023 participaron del Mundial Sub 17 de India 2022. Se trata de Gisele Thompson, Nicola Fraser, Charlotte Kohler, Amalia Villarreal, Lauren Martinho, Samantha Smith, Emeri Adames y Jordyn Bugg. Por cierto, esa fue la última Copa del Mundo FIFA que jugó Chile (tanto en categorías femeninas como masculinas) y hay una sola representante de aquel plantel nacional que está ahora bajo las órdenes de Luis Mena. Es Anaís Álvarez, de Colo Colo.

El equipo A femenino de EE.UU., el que estuvo en el último Mundial, disputó dos amistosos este mes ante Colombia. Ahí participaron estelares como la golera Alyssa Naeher, la volante Lindsay Horan y las delanteras Alex Morgan y Trinity Rodman (hija de la exestrella del baloncesto Dennis Rodman).