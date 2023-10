“Nunca me había pasado esto; fue bochornoso”: los descargos de María Ignacia Montt tras la polémica serie de los 100 metros

Fueron minutos de mucha incertidumbre, donde nadie entendía mucho lo que sucedía sobre el recortan del Estadio Nacional. María Ignacia Montt y otras cuatro atletas completaban los 100 metros, mientras las dos favoritas se detuvieron a los pocos metros. La chilena incluso alcanzó a festejar, porque quedó tercera en la clasificación, pero todo se terminó de golpe. La organización informó que tendrían que repetir la prueba por un error aún no explicado.

Y en la segunda pasada, que se dio cerca de 10 minutos después, una nueva partida en falsa afectó a la carrera. En este caso ninguna logró avanzar más de 20 metros, pero ya la situación generaba molestia entre las participantes. Principalmente en quienes lograron terminar los 100 metros en la primera oportunidad. Finalmente, cuando la atleta nacional tuvo que salir por tercera vez a la pista, el resultado no la acompañó.

En la primera pasada completó la pasada en 11,6. En la tercera repetición, firmó 11.84, quedando quinta y fuera de la final. Un merma en su nivel producida por el desgaste de todo lo vivido. Así lo explicó una vez terminada la prueba. “En verdad fue bien bochornoso, no me esperaba esto. Tener que correr tres veces en los 100 metros te desgasta mucho. Esta prueba es de fuerza, explosividad, velocidad. Después de un tercer intento ya estás un poco cansada. La marca que hice al final no representa el trabajo ni para lo que estoy”, expuso visiblemente molesta.

Sus descargos no quedaron ahí. “Es para no creer lo que pasó. Me han pasado muchas cosas en el atletismo y en la vida y creo que nunca me había pasado esto. Escuché dos disparos vi que todas corrían y que la carrera no paraba, porque había que tocar un tercer disparo. No creo que el ruido haya sido tanto. Vi que todas corrían así que seguí corriendo por instinto”, señaló.

Situación más que polémica, ya que las dos atletas que pararon en la primera pasada (García y Ahye) fueron las que terminaron ganando la prueba en la última repetición. “Ina” también apuntó a la poca ayuda que tuvieron desde la organización mientras esperaban la resolución. “Nos dijeron bandera verde, que se corría denuevo y yo les pregunté qué estaba pasando. No nos dijeron nada y tuvimos que correr de nuevo. No había tiempo ni para alegar, le pedí que me trajeran ropa para abrigarme y me tuvieron que tirar un polerón del público, porque nadie nos traía los abrigos. No nos traían agua y tuvimos que salir a correr de nuevo. No sé si fue un problema de la organización, de la tecnología. Entiendo que hay gente humana trabajando detrás de esto, pero no, no me esperaba esta carrera”, contó.

Finalmente, contó que buscará utilizar esto como combustible para lo que viene en Santiago 2023. “La verdad es que quedo con un gusto amargo de esta carrera y voy a ir a buscar la revancha en la posta (4x100)”, contó.