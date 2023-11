Lula da Silva se rinde ante Lionel Messi y lanza feroz crítica contra los futbolistas brasileños: “No combina con farras ni con fiestas nocturnas”

El Superclásico del fútbol latinoamericano es Argentina versus Brasil, por lo que muy pocas veces, por no decir nunca, se escuchan elogios de un país a otro por los logros conseguidos en el deporte más popular del planeta.

Tendencia que fue rota por el presidente de los brasileños, Luiz Inácio Lula da Silva, tras la entrega del octavo Balón de Oro para Lionel Messi. Eso sí, con un matiz bastante especial, ya que, más que elogiar al astro transandino, critica a los futbolista de su nación.

“No es posible que Messi no sirva de ejemplo a los jugadores brasileños. Un jugador de 36 años de edad y jugando en la liga de Estados Unidos, fue campeón mundial el año pasado y este año ganó de nuevo el Balón de Oro”, revela en la transmisión semanal que el mandatario hace a través de sus redes sociales.

Foto: Stephanie Lecocq/Reuters.

Pero esas no fueron sus únicas palabras. Da Silva le da duro a sus compatriotas y asevera que “Messi tiene que ser una inspiración para la muchachada brasileña, para esos jugadores jóvenes que aparecen, son transferidos al exterior con 16 o 17 años y después desaparecen”.

Luego, la principal autoridad del país más grande del continente desliza que los cadetes que son transferidos a Europa no tienen la fuerza mental para mantenerse en la alta competencia y de manera rápida se le van los humos la cabeza. Pero además, dispara contra quienes tienen una vida nocturna agitada. Y aunque no da nombres, todos pensaron en el hombre que abandonó el fútbol del Viejo Continente para fichar en la liga de Arabia Saudita.

“Ganar el Balón de Oro es para profesionales y no combina con farras ni con fiestas nocturnas. Si usted no da ejemplo, no sirve para mucha cosa”, sentencia. Y luego Da Silva recuerda que el fútbol brasileño no alza ninguna copa a nivel de selecciones desde que fueron campeones del mundo el año 2002.

“Hace 22 años que no ganamos nada y de la forma como estamos, si no tomamos conciencia de que tenemos que mejorar y ser más serios y responsables, vamos a pasar mucho más tiempo sin ganar”, concluye.