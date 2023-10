La grave denuncia que pesa sobre Cobreloa y pondrá a Milad a dar explicaciones en la Cámara de Diputados y Diputadas

La denuncia de la joven identificada con las iniciales V.J.N.V, quien acusa haber sido víctima de una violación masiva por parte de un grupo de entre ocho y diez cadetes de Cobreloa al interior de la Casa Naranja, el refugio de los canterano mineros, escala a la Cámara de Diputados y Diputadas.

Sus efectos llegan ahora a la ANFP. En dos niveles. En principio, los parlamentarios Andrés Giordano y Marisela Santibáñez elevaron una nota dirigida a Pablo Milad, el presidente de la corporación que rige al fútbol chileno en la que exponen la situación y, principalmente, fustigan la falta de acciones concretas frente a la grave situación. Paralelamente, el timonel del fútbol nacional fue citado a una sesión secreta de la Comisión de Deportes, en la que tendrá que explicar el accionar de la entidad que dirige en el caso. El timonel del fútbol nacional tendrá que comparecer ante la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, que ya tiene programación: se realizará el 7 de noviembre, en la sede del Parlamento.

La carta

El documento enfatiza, precisamente, en la deficiente actuación del club y de la entidad que regula la actividad. “Es de público conocimiento la denuncia realizada por una joven de iniciales V.J.N.V, quien señaló haber sido víctima de una violación masiva por parte de un grupo de ocho a diez cadetes del club Cobreloa, al interior de la Casa Naranja. El hecho estaba en conocimiento tanto por parte del club como de la ANFP, quienes no solo no acogieron el relato de la víctima, sino que además, no activaron los protocolos correspondientes”, sostiene la misiva.

Una bandera de Cobreloa. (Foto referencial)

El reproche es concreto. “Particularmente, se debió haber recurrido a lo establecido en el Decreto Supremo N° 21 del 2020 sobre la Ley N° 21.197 contra el Abuso sexual, Acoso sexual, Discriminación y Maltrato en la actividad deportiva nacional. Cuando una denuncia oficial sea recibida por parte de una organización deportiva regida por la Ley Nº 19.712 acusando acoso sexual, abuso sexual, discriminación o maltrato, la autoridad institucional responsable deberá llevar a cabo de manera pronta y diligente todas las acciones requeridas según los procedimientos de intervención establecidos en el Protocolo. Esto deberá ocurrir desde el momento en que se haya recibido formalmente la denuncia, hasta que se haya completado su resolución”, expone.

El reproche

En ese contexto, el reproche es enérgico y el emplazamiento a Milad, igualmente claro. “Resulta impresentable que tanto el club como la ANFP no hayan actuado según exige la ley. Considerando, además, que parte de los denunciados juegan hoy en el equipo adulto, es que como diputado y diputada miembros de la Comisión de Deporte y Recreación solicitamos a usted se pronuncie respecto a los hechos señalados, entregue los antecedentes pertinentes y tome las medidas correspondientes en su rol de presidente de la ANFP”, manifiesta la nota.

Las últimas líneas contienen una exigencia. “Esperamos que este asunto se aborde con la seriedad y la urgencia que merece. La protección y la seguridad de las personas involucradas, la denunciante y quienes la han acompañado en este proceso, son de suma importancia, y la integridad de nuestro deporte debe ser preservada”, concluye la nota.

El oficio

El 20 de octubre, la Comisión de Deportes de la Cámara emitió un oficio en el que sostiene haber tomado conocimiento de la situación. “La COMISIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN, tomó conocimiento, en sesión celebrada el día 17 de octubre, de las denuncias por violación y abuso sexual en contra de cadetes del Club Deportivo Cobreloa, por lo que acordó oficiar a US., con el objeto de que tenga a bien adoptar las medidas necesarias, dentro de la esfera de sus competencias, para ir en ayuda y apoyo de la víctima. A modo de antecedentes, se acompañan la denuncia interpuesta contra el Club Cobreloa, el oficio del Ministerio Público donde remite la tramitación de la denuncia a la Fiscalía Regional de Antofagasta y el link para acceder a la sesión respectiva”, sostiene la presentación.