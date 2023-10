El homenaje a Christiane Endler desata una guerra entre la ANFP y Harold Mayne Nicholls en pleno Santiago 2023

El 27 de septiembre, Christiane Endler cumplió una marca histórica. En el amistoso frente a Nueva Zelanda, la guardameta del Olympique de Lyon defendió por centésima vez la camiseta de la Selección. El enfrentamiento era el segundo ante el combinado oceánico y se disputó en el más absoluto anonimato: en una de las canchas del complejo de Quilín y sin presencia de público.

Pablo Milad, el presidente de la ANFP, tuvo que dar explicaciones. Lo hizo, incluso ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas. Frente a los parlamentarios, reveló una conversación con la golera. “Hablé con Tiane. Le dije que le vamos a preparar en el próximo partido una fiesta, que se merece, por todo lo que nos ha entregado como jugadora y también siendo una embajadora de nuestro deporte en todo el mundo. Se merece un espectáculo con mucha gente, con un partido único, que sea fin de semana y que pueda acceder la mayor cantidad de gente”, explicó. Quedaba un capítulo más de la historia por escribir. Incluso con nuevos lugares y personajes.

La ocasión ideal

Este domingo se daban las condiciones ideales para el tributo. Las Rojas enfrentaban a Paraguay, en el inicio de su participación en el grupo A de los Juegos Panamericanos. Al estadio Elías Figueroa Brander asistió una gran cantidad de público, lo que se tradujo, a modo de ejemplo, en la emocionante entonación del himno, por lo que en la entidad que rige al fútbol nacional daban por descontado que se podría realizar el reconocimiento en el que, naturalmente, la mejor arquera del mundo en 2022 iba a recibir una masiva ovación.

La camiseta enmarcada con el número 100 estaba preparada para ser entregada delante de todo el público. Endler la recibió, pero el gesto ni siquiera fue anunciado por el sistema de audio del recinto de Valparaíso. Lo hizo después del duelo ante las guaraníes. “Me hubiera gustado que se hubiera anunciado por los parlantes, porque estaba programado así. De hecho, en la cuenta regresiva estaba todo programado, incluso, para hacerlo antes, y, lamentablemente, la organización de los Juegos Panamericanos no lo dejó. Me da mucha pena, porque Tiane se merece lo mejor”, lamentó el seleccionador nacional, Luis Mena.

Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023. (Foto: Agenciauno)

“Tiane se merece el homenaje de todo el público. Y creo que de alguna u otra forma lo recibe, porque ahí vi cómo se termina el partido. Todos se tiraron encima de ella. Todos querían una foto con Tiane y ese el reconocimiento a una tremenda jugadora, que ha dejado el nombre de Chile puesto en lo más alto, pero también es una tremenda persona, que se da el tiempo para estar con la gente”, profundizó el estratega. “Son situaciones que ojalá que no vuelvan a ocurrir”, insistió.

Dardo directo

En Quilín, los dardos tienen nombre y apellido: Harold Mayne-Nicholls. “Estaba todo coordinado con las jugadoras y con los organizadores del evento, pero, a último minuto, el director ejecutivo dio la orden de no permitirlo”, apuntan en la sede del fútbol chileno. La molestia es absoluta. “Igualmente le entregamos su camiseta enmarcada, pero la idea era hacerlo bien y la gente de la corporación no lo permitió, pese a que estaba todo coordinado”, explican. En la organización, de hecho

El homenaje se terminó realizando después del partido. La ANFP emitió un comunicado público remitiéndose a esa situación concreta. “Al finalizar el partido Chile vs Paraguay, válido por el grupo A de los Juegos Panamericanos 2023, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, le entregó una camiseta conmemorativa por este logro, luego de su debut con la Selección el año 2008″, puntualizó. No hubo alusiones al impasse.

Es tal la molestia en la asociación que también resaltaron los problemas de seguridad en el evento, que se tradujeron en la invasión de hinchas al campo de juego, precisamente para acercarse a Endler. “La organización del evento fue horrible. Los partidos los organiza la corporación, no nosotros”, puntualizan.

La respuesta

En Santiago 2023 establecen que, de acuerdo a los protocolos, era imposible realizar el reconocimiento en los términos que pretendía la ANFP. Incluso parten desde más atrás. “La explicación es evidente. La ANFP no le hizo el homenaje que correspondía a Tiane Endler cuando se cumplieron los 100 partidos en el partido con Nueva Zelanda y hubo muchas críticas al respecto. Trataron de utilizar el espacio panamericano para hacerlo y es imposible. Como en cualquier evento grande, no hay espacio para ceremonias. No es un evento de la Selección ni de la ANFP. Es un evento Panam. Todos saben que Panam no acepta nada que no tenga que ver con el programa de los Juegos. Se están pasando de listos ”, puntualizan.

“No hay posibilidad de pautas propias durante los Juegos. Se transmiten a todo el mundo. Hay obligaciones con las federaciones de los distintos países, un programa, un reglamento. No se pueden hacer improvisaciones en eso ni agregar cosas. Obviamente no se podía hacer. Ellos no lo hicieron a su tiempo. No era el espacio para hacerlo en los Panamericanos”, añaden.

Consultado por El Deportivo, Mayne-Nicholls declinó referirse a la materia al no existir un pronunciamiento oficial de parte de la asociación.