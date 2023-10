La Roja femenina de Luis Mena termina sufriendo, pero gana en el debut panamericano

Partió el fútbol femenino en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y Chile comenzó con un triunfo ajustado. En el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el seleccionado que dirige Luis Mena superó 1-0 a Paraguay, por el grupo A. En el afán de pelear por una medalla, siempre comenzar con una victoria se hace importante, más allá de las formas.

Pese a no tratarse de una fecha FIFA, la Roja femenina hizo las respectivas gestiones (con éxito) para contar con jugadoras del extranjero. Por lo mismo, la presencia de Christiane Endler, la histórica capitana de Chile, le da un plus a la plantilla en los Panamericanos. Además, la suplente de la golera del Lyon se bajó del avión y se integró al equipo con inmediatez. Antonia Canales tuvo el sábado su debut en la liga española de Primera División con el Valencia y ya este domingo estaba con la delegación en la Región de Valparaíso.

Las que no alcanzaron a unirse para el debut contra las paraguayas fueron Camila Sáez y Karen Araya. Tanto la zaguera como la mediocampista jugaron este domingo por el Madrid CFF, en la Liga F.

Si las chilenas hubieran tenido más precisión en la definición, el primer tiempo hubiese terminaba con un marcador más expresivo y con menos sufrimiento. En la búsqueda de un estilo para el equipo, tras la larga etapa de José Letelier (desgastada con los años), la Roja salió con un planteo ofensivo, aspirando a la verticalidad. En ofensiva, el local contaba hasta con cuatro atacantes. Yanara Aedo colaboraba con el trío de Daniela Zamora, María José Urrutia y Yenny Acuña.

Las Rojas se hicieron con el control del balón desde temprano, ante una Albirroja que partió con mucha cautela. Las guaraníes, replegadas, dejaban espacios para que Chile tenga la pelota e hilvanara acciones. En los 24′, llegó el 1-0 gracias a un cabezazo de Daniela Zamora. La delantera de la U ganó por arriba de manera impecable, conectando un centro desde la derecha de Yenny Acuña.

El cabezazo de Zamora para el 1-0. FOTO: AGENCIAUNO

La primera intervención de Tiane Endler fue recién en los 41′, desviando un tiro libre. La inquietud que abría el partido era que la ventaja de Chile era mínima en comparación con el trámite del juego. Le daba chances a Paraguay de reaccionar. De hecho, el mejor momento de las visitantes sucedió en el inicio del complemento, arriesgando un poco más de mitad hacia arriba. Mientras tanto, la gente reaccionaba con una ovación cada vez que Endler tocaba la pelota. Era casi automático.

Los acercamientos de Chile al área defendida por la portera Saleb no eran muy claros, ni tampoco se aprovechaban de buena manera. Por ejemplo en los 58′, María José Urrutia, la centrodelantera titular, sacó un tiro desviado, que no causó riesgo en el arco paraguayo. El partido estaba muy abierto, con un desenlace lleno de interrogantes. El pecado de la Roja fue no sentenciar temprano el encuentro, lo que ocasionó que Paraguay llegara, pese a todos los ripios de su juego. Por lo demás, el arbitraje de la brasileña Andreza De Siqueira no fue el más fino. Llenó de amarillas a las chilenas.

La Roja femenina terminó sufriendo. De hecho, Paraguay casi lo empata a dos minutos del final, con un remate de Martínez que dio en un poste. Si el primer tiempo fue para sacar una ventaja amplia, el epílogo fue con el reloj en la mano. Viendo el vaso medio lleno, arrancar con tres puntos viene bien de cara a lo próximo.

En el otro duelo del grupo A, que abrió el fútbol femenino de Santiago 2023, México aplastó a Jamaica por 7-0. Precisamente, las aztecas serán las próximas rivales del equipo de Lucho Mena, este miércoles 25 a las 20.00 horas, en Sausalito.