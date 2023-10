Arley Méndez paga el precio de la incertidumbre y se queda sin medalla

Arley Méndez retornó a las competencias. El pesista nacional finalizó quinto en el levantamiento de +89 kilos, con una puntuación de 356. El nacido en Cuba quedó muy cerca del podio, puesto que Olfides Sáez, quien logró el bronce, marcó 357. El oro fue para el venezolano Keydomar Vallenilla, que hizo 383, y la plata para Yeison López, que quedó con 382.

Fue en el tercer intento, cuando debía levantar 201 kilos, que falló y terminó saliendo de los primeros tres lugares. De todas maneras, se trata de una actuación que se preveía compleja para el chileno, puesto que solo días antes de la competencia se enteró de que podía participar. El TAS levantó su sanción por doping.

El atleta tuvo una traumática salida de Tokio 2020 y desde entonces había preparado su retorno a las competencias. Sin embargo, desde el Comité Olímpico no llegaba la respuesta definitiva a esa situación. Hasta el jueves, Méndez se encontraba en Ancud, a más de 1200 kilómetros de Santiago. Rápidamente se trasladó a la capital y este domingo tuvo su prueba de fuego.

Arley Méndez volvió casi sin entrenamientos. Foto: Diego Alvujar/Photosport

A 24 horas del evento, declaraba al medio LUN que estaba con la motivación a tope para competir. “Ya estoy mentalizado. Sufrí mucho, ahora sólo queda sacar la garra, darlo todo por Chile, y lo que tenga que salir, que salga”, decía.

Conforme con su participación

Luego de la competencia, Arley Méndez entregó sus impresiones del retorno. “Estoy muy feliz. Me siento un ganador. Di mi 100 por ciento. No tuve una buena preparación, tenía la suspensión. Se me llamó a esta tarea y yo me sentía apto. Desde el Mundial que vengo bajando mis resultados, pero no sabía si podía participar de los Panamericanos. Entrené dos días y miren lo que hice. Me siento muy bien”, dijo.

“Me dejé me llevar. Este domingo fui yo. Me relajé después del primer intento. Sentí que tenía la posibilidad de pelear por una medalla y me puse las pilas, pero no salió. Sé que tendré más competencias. No me voy a retirar. Debo entrenar y desquitarme”, agregó el pesista.

“En diciembre tengo competencia. No se si voy a ir, depende de la Federación. Pero si sé que en febrero está el Panamericano especifico. Debo buscar una buena preparación para hacer lo mejor posible. Yo le agradezco a mi entrenador. Hoy ejecuté perfectamente los movimientos. Me puso el peso para conseguir las medallas. No se dio. Quiero que el pueblo apoye”, explicó.

El oriundo de San Cristóbal enfatizó en que pudo hacer una mejor presentación si entrenaba más días. “Mi rendimiento bajó muchísimo. Estoy regalando kilos. Bajé de peso, no he practicado mucho. Estoy feliz con lo que tuve que hacer”, remarcó.

Méndez, además, anticipó la participación de sus compañeros. “He conversado con María Fernanda Valdés. Ella está bien preparada y está feliz de la competencia de acá. La veo muy bien. Tampoco puedo hablar por ella, pero sé que puede estar genial”, señaló.

Finalmente, se refirió a las críticas que ha recibido por el cupo que tomó de imprevisto. “Me han dicho que le quité el puesto a otro. Yo explico que somos compañeros y nos llevamos bien. Él era mi suplente y ocupó mi puesto por mi sanción. Tuvo mi lugar porque yo no podía, pero una vez que volvía, me correspondía a mi”, cerró.