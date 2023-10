La sexta medalla del Team Chile: Claudia Gallardo se lleva el bronce en el taekwondo

Claudia Gallardo suma una nueva medalla para el Team Chile. La deportista nacional se adjudicó la presea de bronce en el taekwondo femenino kyorugi, específicamente en la categoría -67 kilos. Así, sumó un nuevo éxito de la delegación nacional en Santiago 2023.

El camino de la chilena no fue fácil. En octavos de final se impuso ante la peruana Eliana Vásquez, por 2-0. Luego, sufrió con la haitiana Ava Soon Lee, en cuartos. De hecho, fue una dramática e igualada pelea, que la envió al repechaje de la competencia. Ahí venció a la hondureña Yosselyn Molina, por 2-0.

En la definición por el tercer puesto, Gallardo, que disputó sus primeros Juegos Panamericanos, superó a la canadiense Ashley Kraayeveld, con una tarjeta de 2-0. De esta forma, la deportista de 23 años le entregó el segundo bronce a Chile, que suma un total de seis preseas y se ubica en la séptima posición del medallero, con un oro y tres platas.

Luego de finalizar la competencia, la deportista nacional se refirió a la obtención de la medalla de bronce. “Fue súper difícil durante las últimas semanas. La presión. La gente me preguntaba y yo me ponía nerviosa. Ayer me relajé, me había puesto irritante, no quería que me preguntaran. Ayer empecé a disfrutar”, indicó en la transmisión de TVN.

También, Gallardo valoró el apoyo del público chileno: “La gente apoyándome, gritando tanto, me dio un plus, esa garra que necesitaba”, señaló. “Se me llenó el pecho. Fue emocionante y fue un alivio. ‘Al fin se acabó todo este proceso’”, finalizó.