El primer oro para Chile: Francisca Crovetto gana en el Tiro Skeet de los Juegos Panamericanos

Francisca Crovetto queda en la historia de los Juegos Panamericanos. La notable tiradora chilena suma la primera medalla de oro para el país en Santiago 2023. Lo logró tras imponerse ante la mexicana Gabriel Rodríguez, con quien peleó palmo a palmo por la presea dorada.

La notable representante del Team Chile vivió una definición de infarto ante su perseguidora. En el Polígono de Pudahuel, la chilena desató la algarabía entre los presentes. De hecho, ella misma derramó algunas lágrimas mientras festejaba tras confirmar su notable victoria. De esta manera, supera sus actuaciones anteriores, ya que solo había logrado la plata.

La santiaguina superó todas las pruebas y se coronó en su ciudad. Llegó igualada a la instancia decisiva frente a la azteca. En al última ronda ambas tenían 50. Pasaron a la muerte súbita y allí la chilena rompió cuatro platos, uno más que la norteamericana. La medalla de bronce fue para la peruana Daniela Borda.

Lo vivido en la capital del país es una revancha para la tiradora, ya que anteriormente había sido segunda en Guadalajara 2011 y Lima 2019. En Toronto 2015, en tanto, logró quedarse con el bronce. Claro que antes se había consagrado en competencias especificas, como el Panamericano de tiro de Río 2010.

Ganando de local

“Estoy muy contenta de abrir el medallero de oro para el Team Chile. Nunca imaginé que esto iba a ser tan hermoso. Siempre es la presea por la cual uno lucha. Yo quería ir lento, piano piano como se dice. Pasando los cortes de clasificación. Afortunadamente pude llevarle al país la medalla que me faltaba”, declaró tras su triunfo.

“Al principio estaba media complicada. No estaba habituada a disparar en casa. Pero sentí a toda la gente apoyándome. He sentido una emoción profunda desde que llegué. Es lindo ser sede de los Juegos Panamericanos”, agregó.

La deportista se refirió a la oportunidad de ganar como local. “No hay mejor escenario que este para ser para lograr la medalla panamericana. Son mis quintos juegos y antes no me había tocado ganar. Es una gran cosa que tengo que procesar. Estoy feliz de haberlo vivido con mi familia, sin ellos esto no sería posible”, sumó.

También se dio espacio para referirse a lo que será su próxima participación en París 2024. A Santiago arribó con el cupo abrochado desde antes. “Debemos planear lo que va a ser el próximo año. Pudimos clasificar hace dos meses y eso nos da espacio para prepararnos con calma. Esto ha sido una gran ante sala. Los Juegos Olímpicos presentan un gran interés mediático, similar a lo que hemos vivido acá”, puntualizó.