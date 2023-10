Zoom al Team Chile: ¿Quiénes defenderán al país en Santiago 2023?

Nunca en la historia del deporte nacional, hubo un evento internacional con tanta presencia de deportistas chilenos como Santiago 2023. En total serán 664, doblando lo presentado en Lima 2019 (303) y Toronto 2015 (305). El aumento de atletas en las competencias se debe, obviamente, a la condición de anfitrión, ya que al organizador de los Juegos Panamericanos se le permite estar en todas las competencias.

Por eso la esperanza de cosechar un cifra récord de medallas también es alta. En la capital peruana hubo 50, de las cuales 13 fueron de oro. En Santiago, las primeras preseas fueron obtenidas por los hermanos Martín y Catalina Vidaurre, quienes consigueron plata este sábado. ¿Pero quiénes son los atletas que defenderán la bandera chilena durante estos Juegos Panamericanos? El Deportivo, gracias a datos entregados por Team Chile, pudo dar con el detalle de una comitiva extensa, con representantes en 40 disciplinas (si se cuenta a los ESports, deporte invitado).

Lo primero que llama la atención es la paridad presente en la nómina. De los 664 atletas, 343 son hombres y 321 mujeres. En porcentajes, un 51,6 y 48,4 respectivamente. La explicación radica, otra vez, en la posibilidad de tener representantes en todas las competencias, aunque existe una disciplina que solo tiene categoría masculina: el béisbol.

El promedio de edad de los integrantes de la representación nacional alcanza los 26,2 años. De los 664 representantes, 29 aún no cumplen la mayoría de edad, destacando dentro de ese lote la esgrimista Florencia Cabezas (14 años) y los esquiadores Matías González (15) y Martín Labra (17). Estos últimos son los rostros principales de una disciplina que destaca por la juventud de sus seleccionados. De los seis representantes que tiene el Esquí Náutico en Santiago 2023, cinco nacieron en 2003 o más adelante, logrando un promedio de edad de 20,5 años. Solo Emile Ritter (32) se diferencia de de una comitiva que promete una generación dorada para la disciplina en el país.

Labra, González, Agustina Varas (20) vienen de ser campeones mundiales Sub-21, mientras que Ignacia Holster (19) y Maximiliano Barberis (20) han sido protagonistas en los campeonatos latinoamericanos.

Matías González. Foto: Mauricio Palma/COCh.

Martín Labra, que consiguió solo hace semanas su primera medalla de bronce en un Mundial Open, entregó a La Tercera sus sensaciones de formar parte de una nueva generación dorada para el esquí náutico chileno. “Los veo como una familia, siempre han estado ahí para mí. Es una armonía super linda y donde siempre nos hemos empujado a ser a mejores. El Mati (González) es mi amigo desde muy chico. Nos empujamos a mejorar tanto dentro como fuera de la competencia, siempre manteniendo una relación sana y creo que nos ha funcionado. Esto está recién empezando”, señala.

La lucha con la presión, la exigencia y el éxito la vive desde muy pequeño. “Trato de llevarlo lo más relajado posible, de no pensar mucho si hay presión, de obligarme a esquiar bien o a hacer algo. Trato de pasarlo bien”, menciona.

Otras disciplinas que destacan por su juventud son el bádminton (19,1), la natación artística (18,5), el polo acuático femenino (19,6), y la escalada deportiva (20,6).

Los más experimentados

Pero no solo de juventud se nutre el Team Chile. Entre las filas de participantes que estarán en la ceremonia inaugural de Santiago 2023, también habrá atletas experimentados y referentes de la última década para el deporte nacional.

En total son 52 deportistas mayores de 35 años, entre los que destacan Kristel Köbrich, Emil Feuchtmann, Paola Muñoz, Yasmani Acosta, Óscar Vásquez y Jorge Atalah. La nadadora estrella del Team Chile, además, fue la abanderada. Un hito más dentro de una carrera que incluye cinco participaciones en Juegos Olímpicos (París 2024 está casi abrochado), 11 consecutivas en mundiales, 18 medallas suramericanas y cinco panamericanos.

A su entrenador, Daniel Garimaldi, le atribuye un rol clave un camino lleno de éxito. “Siempre me ha ido sacando de la zona de confort, ha buscado incomodarme. Siempre cambia. Las pretemporadas nunca son las mismas y eso ha sido algo clave, porque realmente no importa que haya sido una temporada muy buena, más o menos o mala. Siempre se buscan otras cosas. Las propuestas son distintas, para poder seguir evolucionando y no quedarnos pegados”, confesaba en una entrevista con La Tercera.

Kristel Köbrich. Foto: Team Chile.

Eso sí, Köbrich está lejos de ser el atleta más longevo de esta comitiva. Ese puesto lo gana con gran ventaja, Mario Vargas, quien con 69 años es uno de los representantes en la equitación. Estará en la prueba de adiestramiento. La rama permite que una edad avanzada no sea un obstáculo, sino todo lo contrario. Se necesita de experiencia, control y mucho conocimiento. Por eso también los otros seleccionados superan el promedio de edad. Carlos Fernández (46 años) y Svenja Grimm (33) acompañarán a Vargas en el adiestramiento, mientras que en salto estarán Samuel Parot Lazcano (36), Agustín Covarrubias (40), Jorge Matte (41) y Alexandr Imschenetzky (27). Finalmente, en el Concurso Completo competirán Nicolás Ibáñez (36), Guillermo Garín (52), Nicolás Fuentes (40) y Jaime Bittner (35).

Los nacionalizados

El Team Chile tendrá deportistas nacionalizados. Cada federación realizó los trámites en forma particular. El más variopinto es del béisbol, donde hay jugadores de sangre venezolana, cubana y puertorriquense.

Una certeza son los cinco casos que gestionaron este año para concretar el objetivo de representar a Chile en los Juegos Panamericanos. El primero es Juan Stabon, nacido en Argentina, quien fue nacionalizado por gracia para sumarse al equipo de Pelota Vasca. A través de la misma figura se logró que la luchadora cubana Virginia Jiménez representara al país. Algo muy similar a la historia de Yasmani Acosta (13° en el ranking mundial de 130 kg), quien también dejó la isla para competir por Chile.

Por carta de nacionalidad fueron tres las que consiguieron ser reconocidas como chilenas. Se trata de la ya mencionada Svenja Grimm, oriunda de Alemania que estará en los deportes ecuestres, la belga Carmen Verdeyen, quien logró entrar al equipo de Kite Surf, y la ucraniana Anastasia Velozo. La última luce otra particularidad: está casada con el también karateca Camilo Velozo, a quien conoció en 2018 cuando ambos asistieron a un campamento en el país europeo. Contrajeron matrimonio después de un tiempo y justo días antes de que se decretara el bloqueo aéreo por el Covid-19, tomó un avión a Chile para venirse a vivir a La Florida.

Anastasia Velozo trabajó arduamente para volver a competir, teniendo que entrenar en parques durante la pandemia, ya que no tenía los permisos para hacerlo junto a la selección. Su lucha encontró premio en mayo de este año, cuando debutó por Chile en los Panamericanos de la especialidad. Durante el tiempo que compitió por Ucrania (cuando su primer apellido aún era Miastkovska) ganó el campeonato europeo de karate.

La escaladora Alejandra Contreras también logró la nacionalidad para Santiago 2023.Nació en Venezuela, pero es hija de chilenos.