Los hermanos brillan en Santiago 2023: Catalina Vidaurre consigue la segunda plata del Team Chile en el cross country

Misma sangre, misma disciplina y misma medalla; los hermanos Vidaurre hacen historia. Primero fue Martín, que consiguió la medalla de plata en el cross country del mountain bike. Y es que Catalina, de 22 años, consiguió el segundo lugar y la segunda presea del Team Chile en Santiago 2023.

La chilena llegó detrás de la canadiense Jennifer Jackson, que se impuso con un tiempo de una hora 20 minutos y 35 segundos, mientras que el podio lo completó la brasileña Raiza Goulao.

La nacional dio la sorpresa desde el arranque. Se instaló en el grupo de avanzada y se posicionó como una férrea competidora. Finalmente, terminó la competencia realizada en San Carlos de Apoquindo y, al igual que Martín, recibió una calurosa ovación del público que recaló al trazado del Club Deportivo Universidad Católica.

El cierre de la competencia estuvo marcado por la emoción. Al finalizar la prueba, Catalina protagonizó un emotivo abrazo junto a su hermano y su padre, Cristóbal, pionero de la disciplina, con quienes estuvo entrenando en Farellones, preparándose para la cita Panamericana.

Hermanos de plata

Catalina se subió al podio en sus primeros Juegos Panamericanos. Después de la competencia, la chilena mostró su emoción tras el resultado: “No puedo estar más contenta. Primero de clasificar a estos Juegos y ahora de ganar la plata. Es irreal todavía no me lo creo”, indicó, con una visible exaltación y gratitud.

“Fue increíble el apoyo. Donde estaban las subidas se sentía la gente, por eso gané la plata aquí y estoy muy contenta por todo el público”, complementó.

Finalmente, valoró lo realizado por ella y su hermano. “Súper contenta. Toda mi familia me ha estado apoyando durante todo el año. Y mucho más contenta con compartir la plata con Martín”, señaló. “Es Increíble, no puedo estar más contenta. Todavía no me la creo. Tengo que sentarme un rato a pensarlo”, sentenció, entre llantos producto de la emoción.