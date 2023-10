Sensaciones encontradas: Vidaurre llora después de perder el oro en el cross country

Martín Vidaurre suma dos preseas Panamericanas a sus cortos 23 años. El joven deportista nacional obtuvo la medalla de plata en el mountain bike, específicamente en la modalidad del cross country, y selló la primera condecoración del Team Chile en Santiago 2023.

A todas luces, un éxito. De hecho, fue ampliamente ovacionado por el público que llegó al trazado del Club Deportivo Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Los espectadores mostraban su eufórico apoyo al grito de “Pedalea, Martín, Pedalea”, evocando al histórico boxeador Martín Vargas.

Vidaurre lideró la competencia desde su arranque. Tuvo un explosivo inicio con un ritmo que solo pudo ser seguido por tres competidores. Ya en el tercer giro, el chileno y el canadiense Gunnar Holmgren terminaron por sacarle una amplia diferencia a los dos brasileños que se encontraban tras ellos. El nacional se mantuvo fuerte en el primer puesto hasta la sexta vuelta, cerca del cierre, donde el norteamericano terminó por imponerse.

Finalmente, Holmgren se impuso con un tiempo de 1 hora, 17 minutos y 59 segundos, sacándole 15 segundos al santiaguino, que se retiró con una calurosa aclamación del público asistente.

La tristeza de Vidaurre

Las expectativas estaban puestas en Vidaurre, quien era visto como una carta fija de medalla. Y claro, su desempeño no decepcionó a nadie. Sin embargo, él no quedó conforme, pues esperaba conseguir la presea dorada, esa misma que le fue esquiva en Lima 2019.

“Hice todo lo que pude. Durante todo el año me preparé de la mejor manera, me llegué a emocionar en la mañana cuando llegué. Creo que se cometió un error tremendo con los tickets y aún así llegó mucha gente. Hay mucha gente que se lo perdió, creo que ahí hubo mucho que hacer”, señaló tras la competencia.

En ese sentido, Vidaurre se lamentó no haber podido imponerse en la competencia. “A mí también me faltó. Se me escapó la de oro, era lo único que quería. Luché con lo que pude. Me quedé con lo puesto e hice todo lo que pude. La temporada fue larga, pero recibir todo el apoyo de la gente es impresionante. Así que tenemos para rato todavía. Voy a volver más fuerte que nunca y cada día aprendemos más, pero gracias a todos por estar presente. Ojalá que llevemos el deporte chileno adelante porque queda Martín para rato”, complementó, con evidentes muestras de pena.

“Toda la carrera fue muy rápido que, en lo personal, tampoco me acomodaba tanto. Era de mucha explosión. Él al ser un competidor un poco más pesado, había un poco más de potencia ahí”, indicó sobre Holmgren, quien se llevó la primera presea dorada de Santiago 2023. “A mí también se me escapó la medalla al final. Intenté controlar la carrera, salir con cabeza, tener todo bajo control, pero hay que ser realistas. Hice lo que pude, pero era la de oro”, sentenció.

Cabe mencionar que el santiaguino aún no finaliza su participación en Santiago 2023. Vidaurre también competirá en el ciclismo de ruta, competencia que recorrerá la capital chilena el domingo 29 de octubre, en un circuito que tendrá como gran reto la subida al Cerro San Cristóbal en nueve ocasiones.

La palabra del ministro

El ministro de Deportes Jaime Pizarro recaló a San Carlos de Apoquindo para presenciar la primera competencias que entregó medallas en Santiago 2023. El secretario de Gobierno valoró lo realizado por Vidaurre y le entregó un mensaje de aliento.

“Creo que es una prueba, un día y una mañana excepcional porque hay una nueva disciplina, hay una primera disciplina que entrega medallas, hay un chileno en el podio (...) Felicitar a Martín por su medalla. El privilegio de estar en un podio siempre es destacable. Sin dudas, además, con su juventud va a tener nuevos desafíos seguramente y muy prontamente en su carrera”, señaló.

También se refirió a la amplia convocatoria que consiguió la prueba realizada en Las Condes. “Es la expresión más clara de la voluntad, del compromiso y la adhesión a estos Juegos. De que la familia quiere participar, quiere conocer, quiere ver nuevas disciplinas. De que admiran a pesar de tener que subir el cerro, de tener que llegar temprano un día frío, están disponibles y eso es muy valioso. Así que, para todos, seguir cerca los Juegos de Santiago 2023, asistir a los recintos que siguen con mucho despliegue de competencias y por supuesto seguir siendo grandes anfitriones de esta fiesta deportiva”, complementó.

“Hemos tenido una asistencia espectacular. Cuando uno llegaba al recinto, miraba al cerro y veía lleno de colorido, de familias. Se sentían los gritos de aliento, de apoyo, de incentivo. Cuando se consuma el resultado de la carrera, cómo se desplazaban a la zona de premiación para poder acompañar, alentar y reconocer los resultados de los atletas. Felicitar a quienes han tenido la posibilidad de vivir la experiencia, de disfrutar del triunfo”, sentenció.