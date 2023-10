Plata en cross country: Martín Vidaurre logra la primera medalla del Team Chile en Santiago 2023

Martín Vidaurre obtuvo la medalla de plata en mountain bike que, a su vez, se convirtió en la primera presea del Team Chile en Santiago 2023. El primer lugar fue del canadiense Gunnar Holmgren, con un tiempo de 1 hora, 17 minutos y 59 segundos, mientras que el podio lo completó el brasileño Gabriel Marques.

El nacional cumplió con las expectativas puestas en él, pero no pudo cumplir con su revancha personal tras obtener el bronce en Lima 2019. A pesar de liderar la mayor parte de la competencia, el chileno no pudo conseguir el oro en la modalidad de cross country olímpico realizado en San Carlos de Apoquindo.

Fue una final de infarto, pues los dos primeros se escaparon con una amplia diferencia a partir del tercer giro. Recién en la vuelta final, el canadiense logró consolidarse en la punta y sacarle una diferencia de poco más de 15 segundos al representante nacional. No obstante, este último recibió una calurosa ovación del público que recaló al trazado del Club Deportivo Universidad Católica.

Vidaurre llegó como uno de los grandes favoritos a la competencia. Además de haber quedado en el tercer puesto en los anteriores Juegos Panamericanos, el deportista de 23 años vive un grandísimo presente. El chileno llegó a Santiago 2023 precedido por una gran primera temporada en el circuito UCI XCO en la categoría Elite y de un 18° lugar en la última Copa del Mundo en Mount Saint-Anne, Canadá, su mejor resultado del año.

El lamento de Vidaurre

La expectativa sobre Vidaurre no provenía solo desde el público, sino que también desde él mismo. En ese sentido, el chileno se lamentó no haber podido conseguir la presea dorada. “Hice todo lo que pude. Durante todo el año me preparé de la mejor manera, me llegué a emocionar en la mañana cuando llegué. Creo que se cometió un error tremendo con los tickets y aún así llegó mucha gente. Hay mucha gente que se lo perdió, creo que ahí hubo mucho que hacer”, señaló.

“A mí también me faltó. Se me escapó la de oro, era lo único que quería. Luché con lo que pude. Me quedé con lo puesto e hice todo lo que pude. La temporada fue larga, pero recibir todo el apoyo de la gente es impresionante. Así que tenemos para rato todavía. Voy a volver más fuerte que nunca y cada día aprendemos más, pero gracias a todos por estar presente. Ojalá que llevemos el deporte chileno adelante porque queda Martín para rato”, complementó.

“Toda la carrera fue muy rápido que, en lo personal, tampoco me acomodaba tanto. Era de mucha explosión. Él al ser un competidor un poco más pesado, había un poco más de potencia ahí”, indicó sobre Holmgren, quien se llevó la primera presea dorada de Santiago 2023. “A mí también se me escapó la medalla al final. Intenté controlar la carrera, salir con cabeza, tener todo bajo control, pero hay que ser realistas. Hice lo que pude, pero era la de oro”, sentenció.

Cabe mencionar que el santiaguino aún no finaliza su participación en Santiago 2023. Vidaurre también competirá en el ciclismo de ruta, competencia que recorrerá la capital chilena el domingo 29 de octubre, en un circuito que tendrá como gran reto la subida al Cerro San Cristóbal en nueve ocasiones.