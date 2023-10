La basquetbolista que lucha contra el cambio climático y va por su sueño en Santiago 2023

La historia de Paula Carrasco mezcla la química, el basquetbol y el sacrificio por cumplir un sueño en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. A los 29 años, la jugadora de Sportiva Italiana de Valparaíso reparte su tiempo entre la Quinta Región y la Metropolitana, donde se desempeña en la Oficina de Mitigación y Transparencia de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente.

No solo eso. Además, ha debido enfrentar las dificultades de ser madre en el deporte de alto rendimiento. Sin embargo, gracias a una notable red de apoyo, ha podido cumplir sus objetivos personales, profesionales y deportivos. “Como mujeres es un poquito más complejo poder romper algunas barreras a las que uno se va enfrentando. En mi caso, la maternidad y el después volver a jugar a nivel profesional y de alto rendimiento fue un desafío enorme”, reconoce.

“Creo que tenemos una deuda con esos espacios que no dejan de ser un problema de género porque lamentablemente, por estadística, somos las mujeres las que se dedican a las tareas de los cuidados de los hijos. Y esos espacios debiesen estar adaptados para que una persona pueda realizar todos sus roles sin dejar de maternar, sin dejar de trabajar. Entonces, yo creo que la tarea de cuidado, por ejemplo, es una responsabilidad social y tenemos un poco esa deuda también”, apunta sobre esta dificultad.

De profesión química ambiental, titulada en la Universidad de Chile, la deportista relata cómo se organiza para cumplir con todas sus actividades: “En el club donde estamos entrenamos seis veces a la semana en períodos normales de competencia. Son entrenamientos largos. Siempre hay gimnasio, preparación física y cancha. Y son entrenamientos de alrededor tres horas y media o cuatro. Mi cronología diaria es levantarme a las seis, ir a dejar a mi hijo al colegio, venir al trabajo, trabajar, irme de aquí a Viña a entrenar. Duermo en Viña cuando no estoy con mi hijo y vuelvo a trabajar directamente. Y si ya estoy con mi hijo esos días, por ejemplo, tengo conversado en el club que es más difícil que yo pueda asistir a entrenar. Pero mi objetivo siempre es entrenar alrededor de cinco días a la semana”.

Efecto invernadero

Ese esfuerzo se ha redoblado en los Panamericanos, pero también ha encontrado la comprensión en el Ministerio de Medio Ambiente. “Cuando postulé a este trabajo, avisé de que era una deportista de alto rendimiento y ellos aún así me consideraron para trabajar con ellos. Y desde el día uno he recibido el apoyo para tanto cumplir con mis entrenamientos presenciales y las concentraciones como en las competencias. Me dan un poco esta flexibilidad de horarios, siempre que se haga la pega, obviamente, porque hay que cumplir”, destaca la escolta, que también puede jugar de base.

Y en su rol profesional, Paula cumple una función específica apoyando en el inventario de gases de efecto invernadero de Chile. “Es un informe que se entrega cada dos años a la convención, que es la autoridad internacional. Es como la fotografía que tiene Chile de su emisión de gases de efecto invernadero y es un poco la base también sobre la cual se han levantado las políticas y los compromisos de Chile a nivel internacional”, detalla.

En ese sentido, subraya que el cambio climático es una realidad: “No hay que dejar de lado la evidencia que nosotros tenemos y que hemos podido observar incluso acá en Chile este año. Por ejemplo, con dos inundaciones en un año, los incendios forestales que se han desarrollado... Creo que es una discusión que tenemos que mantener latente y que sin duda hay que considerar dentro de discusiones futuras, no solamente ahora. Hay que mantenerlo presente. Es algo que no hay que dejar de considerar, no podemos negar la triple crisis climática que estamos viviendo”.

A muy temprana edad, la seleccionada nacional se sintió atraída por la ciencia y el medio ambiente. “Cuando vi la malla me di cuenta de que me llamaba mucho la atención la contaminación atmosférica, la contaminación ambiental, suelo, agua y todas estas matrices ambientales y recursos. O sea, la gestión de los recursos naturales, que es súper importante y afortunadamente hoy puedo sentir que soy o que puedo ser una persona que puede hacer cambios en algo que es tan importante y contribuir un poco a sobrellevar esta crisis climática en la que estamos viviendo”, plantea.

Asimismo, no oculta su emoción por los compromisos adquiridos por Santiago 2023 en materia ambiental. “Para mí tiene un sentido súper especial poder participar en este evento deportivo siendo deportista y siendo profesional, funcionaria del Ministerio del Medio Ambiente, porque tiene este plus de ser el primer megaevento deportivo que será carbono neutral. Es súper bonito participar, sabiendo que se está desarrollando con responsabilidad ambiental”, dice.

La meta panamericana

En lo deportivo, Paula Carrasco resalta el importante y largo trabajo que se ha hecho en la selección chilena, a la que defiende hace más de 15 años. “Nos hemos preparado harto, creo que ha sido un proceso bien serio, con una estrategia de juego súper bien planteada sobre la cual se está trabajando, así que tenemos confianza. Yo creo que más allá de este plantel que ahora va a representar Chile, también se ve el recambio que viene con estas jugadoras jóvenes y con las generaciones más pequeñas”, sostiene.

En cuanto a la lucha por las medallas, Paula prefiere la cautela: “Soy un poco de los objetivos más a corto plazo. Entonces, en primera instancia, estoy pensando en sobrellevar el grupo; en ganar los partidos del grupo que son los claves. Sabemos que Argentina y Cuba son los partidos que podemos optar y desde ahí después obviamente a darlo todo. Yo nunca me cierro la posibilidad de que podamos ganar una medalla. Obviamente siempre está bien soñar. Pero sí, soy un poco más de ir paso a paso, también”.

Sobre su futuro, Paula Carrasco sigue una filosofía similar. “Por lo menos ya sé que quiero seguir jugando con mi equipo en Sportiva. Clasificamos a la Champions League del próximo año. Entonces, ya hay un campeonato importante para el que hay que prepararse. Y en ese sentido, bueno, también seguir representando a Chile dentro de lo que se pueda. Hay que prepararse”, expone, con la convicción de un camino lleno de obstáculos que ha sabido sortear con mucho éxito y sacrificio.