“Son carreras más lentas, pero mucho más estratégicas”: experto analiza el maratón de los Juegos Panamericanos

Este domingo a las siete de la mañana algunas de las calles más importantes del centro de la capital estarán completamente cerradas. Por ellas, solo podrán cruzar los 25 atletas que enfrentarán el maratón de estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Prueba icónica en este tipo de eventos, que para esta oportunidad tendrá una particularidad: se correrá en dos vueltas de 21 kilómetros. Decisión que para el experto, Gonzalo Zapata, tiene una respuesta.

“Yo creo que no hicieron un circuito de 42 kilómetros por logística. Tener que hacer un cierre tan grande, de tantas calles, no vale la pena para 25 personas, que finalmente son las que corren el maratón completo”, menciona el corredor, quien en septiembre corrió el maratón de Berlín por tercera vez. Su experiencia en Alemania se dio en medio de su objetivo de completar por tercera vez los seis majors que existen en la modalidad: Nueva York, Chicago, Boston, Berlín, Tokio y Londres. Solo le falta un último paso por Japón y la capital de Massachusetts.

Ese sitial lo transforma en uno de los corredores más experimentados del país y por lo tanto en una voz autorizada para analizar la competencia que abrirá las acciones del atletismo en Santiago 2023. Apuesta por sus favoritos y por las cartas chilenas que destacarán, además de explicar cómo puede afectar a los participantes el tener que afrontar dos vueltas de 21 kilómetros y no solo una pasada de 42.

Esta última incógnita, es la primera que responde a La Tercera. “Para el deportista en general es bastante más duro hacer dos circuitos de 21, por el hecho de pasar por la meta y saber que todavía queda la mitad de la carrera. Para algunas personas puede ser mentalmente difícil y muy desafiante. Normalmente uno no privilegia ese tipo de carrera, pero también es verdad que la mayoría de estos atletas viene de correr en pista, por lo tanto, el tema de los giros o de las vueltas no debería ser tan importante. Yo creo que les va a servir bastante para marcar la estrategia. Me imagino que la primera vuelta la va a hacer bien conservadora y la segunda vuelta ya van a salir a correr más rápido, buscando la medalla”, relata Zapata, quien además estará como comentarista de TVN en la transmisión oficial de la prueba.

Mapa del Maratón de Santiago 2023

Si se trata del posible ganador, el corredor de 46 años, tiene su carta. “Christian Pacheco es el gran favorito, porque se presenta con su mejor marca que la hizo ahora en Sevilla y porque además es el último campeón Panamericano, entonces tiene esa experiencia. Normalmente está corriendo cerca de las dos horas y nueve minutos. Es un atleta bastante rápido”, destaca Zapata, quien además entrega el sello de este tipo de carreras: “La característica de estos maratones, Olímpicos y de Panamericanos, es que los atletas no van a buscar marca, van por medallas. Son bastante conservadores los primeros 21 kilómetros, incluso los primeros 30 kilómetros. Es difícil que un corredor tenga su mejor marca en esta carrera o que sea un récord importante con respecto a lo que se está haciendo a nivel mundial, porque son carreras más lentas, pero mucho más estratégicas”, señala.

En mujeres, también apuesta por la campeona defensora, aunque deja claro que tiene competencia. “Gladys Tejeda, que ganó en Lima, tiene récord sudamericano y ha estado preparando todo el año esta competencia. Por otro lado está la mexicana Citlali Moscote, que hizo una muy buena marca en Sevilla, pero que no le tan bien en el Mundial de Budapest”, expone.

En torno a la comitiva nacional, que está compuesta por Gisselle Álvarez, Danica Kusanovic, Hugo Catrileo y Matías Silva, deja en claro que hay chances de medalla, pero que será complejo, porque hay un gran pelotón de corredores con marcas levemente mejores. “Es un grupo pequeño de corredores, pero bastante cercano en los tiempos de sus maratones, pero tienen la ventaja de que conocen el circuito y es que están de local. De hecho estamos organizando un Fanfest para ir a apoyar a los corredores. Entonces, yo creo que eso sí puede ser un diferenciador y creo que puede haber alguna posibilidad de medalla, no está fácil, pero sí creo que puede haber”, menciona el también escritor.

Finalmente, la conversación con El Deportivo gira en torno al recorrido. Uno que comenzará en la explanada del Parque O’Higgins, cruzará Avenida Matta hasta Antonio Varas, para luego dirigirse hacia el norte hasta llegar a Eliodoro Yañez. Ahí conectará con Apoquindo y bajará en línea recta hasta llegar a Alameda con Exposición. Trayecto muy similar al que usa en los 21K del Maratón de Santiago que se realiza anualmente. Eso sí, en estos Juegos Panamericanos una vez que lleguen al antiguo Parque Cousiño, deberán repetir la ruta.

“Yo creo que lo eligieron así (similar) porque es un circuito probado. Que ya se ha corrido, que funciona bien y que a los corredores les acomoda en términos de altimetría. Lo tuvieron que haber usado como base para que se aprobara más fácil, porque el Maratón de Santiago también lo tiene validado ante la Federación Internacional de Atletismo”, remata Zapata.