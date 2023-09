Christiane Endler se ilusiona con disputar los Panamericanos: “Yo misma hablé con el club; espero que podamos llegar a un acuerdo”

Christiane Endler es una de las embajadoras de los Juegos Panamericanos que se realizarán en nuestro país desde el próximo 20 de octubre, pero su presencia en el evento deportivo no está asegurada.

Sin embargo, la capitana de la Roja asegura que se están realizando todas las gestiones posibles para que su club, Olympique de Lyon, la deje asistir a Santiago 2023 pese a que no existe obligación alguna por no ser fecha FIFA.

“La Selección ha estado en conversaciones con el club, entre entrenadores también y yo misma hablé con el club. La intención, por supuesto, es que quiero estar y jugar, pero se entiende que al venir me pierdo compromisos importantes, entonces espero que podamos llegar a un acuerdo. La idea tampoco es poner en riesgo la liga por venir, pero estamos en conversaciones avanzadas y espero que funcione”, dijo la nominada al premio The Best en el sitio oficial del evento.

Pero no sólo vestir la camiseta del país es lo que motiva a la capitalina, también lo hace el impacto que tendrán los Panamericanos en nuestra sociedad. “Espero que sirva como ejemplo para Chile, que es un país con poca cultura deportiva. Ojalá que esto ayude al cambio, a que se fomente de mayor forma el deporte en general y que las nuevas generaciones tengan una inspiración y vean distintos ejemplos para seguir”, sostiene.

Luego agrega que “sin duda que estos eventos son tan grandes e importantes que generan un cambio. Nosotras lo vivimos en carne propia con el Mundial Sub 20 (2008), primera vez que vimos tanta efervescencia por ver el fútbol femenino y tuvimos estadios llenos. Pero eso es un trabajo puntual que se hace para un evento y después tiene que continuar ese proceso, no solo que se hagan los Panamericanos y que quede ahí”.

Además, sostiene que “espero que esa infraestructura nueva que hay, esas ganas e ímpetu sigan adelante para hacer crecer nuestro deporte, que el apoyo del Estado siga creciendo para desarrollar algo tan importante como es el bienestar y la salud en general. Espero que esto genere un cambio, pero que sea a largo plazo y no se quede solo en los Juegos Panamericanos”.

La Selección Chilena Femenina está en el grupo A, junto a Paraguay, Jamaica y México, y disputará sus encuentros desde el 22 de octubre en Valparaíso (Elías Figueroa) y Viña del Mar (Sausalito). Aún quedan entradas a la venta en el sistema Puntoticket.