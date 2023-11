La Roja olvidada de Indianápolis ‘87: la historia de la última medalla de Chile en el fútbol panamericano

En la historia de los Juegos Panamericanos, Chile ha alcanzado cuatro medallas en el fútbol masculino. La primera fue en Buenos Aires 1951, en la primera edición de la cita deportiva, alcanzando el bronce. La más fresca es ahora, en Santiago 2023. La Roja que dirige Eduardo Berizzo se metió en la final de la actual edición luego de superar por la cuenta mínima a Estados Unidos, gracias al hermoso tiro libre de César Pérez. Así, la Selección Sub 23 (más sus tres refuerzos de mayor edad) aseguró una presea para el Team Chile en el balompié de varones después de 36 años.

El equipo nacional concreta un logro (más allá del metal) cuando la actividad local pasa por momentos convulsos y llega como un alivio para el jefe técnico del combinado nacional. El Toto Berizzo enfrentó el desafío panamericano días después de la dura derrota con Venezuela por las Eliminatorias, situación que disparó las inquietudes acerca de su etapa al mando de la Selección. Pero lo concreto es que Chile vuelve a tener una medalla en JJ.PP. después de la particular y olvidada experiencia en Indianápolis 1987. Quizás se trate del logro menos conocido para un seleccionado chileno.

No habían muchas expectativas por lo que podía realizar el equipo que estaba al mando de Eugenio Jara, recordado como el gestor de la época de ‘Los Comandos’ de Magallanes, en la década de los 80, que terminó con la Academia jugando la Copa Libertadores de 1985. El plantel no contaba con nombres rutilantes de la época. De hecho, no se pudo contar con un joven Iván Zamorano, porque Cobresal no lo facilitó. El equipo tenía a jugadores como Eduardo Fournier, Miguel Ardiman, Luis Ceballos, Osvaldo Gómez y Aníbal González. Los clubes que más aportaron fueron Cobreloa, Everton, Colo Colo y Magallanes (dos cada uno).

En agosto de 1987, el Kuntz Memorial Soccer Stadium fue la sede del fútbol en los Juegos, que acogió a 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro elencos. La Roja estuvo en el grupo 2 con Brasil, Cuba y Canadá. El debut fue con una victoria 1-0 sobre los cubanos, con gol de Jorge Pérez, de penal. Luego vino un empate 2-2 con los canadienses y la fase grupal finalizó con una igualdad sin goles ante el Scratch. Con cuatro puntos, el equipo nacional avanzó a semifinales como el mejor segundo.

Asomaba Argentina, un rival siempre complejo. El 18 de agosto, la Roja de Eugenio Jara hizo historia: se convirtió en la primera selección chilena en vencer a la Albiceleste por los puntos. Fue un 3-2 con las anotaciones de Germán Pino (2′), Jorge Pérez (36′) y Aníbal ‘Tunga’ González (44′). Uno de los descuentos transandinos fue de Óscar Dertycia, quien posteriormente jugaría en Deportes Temuco, en 1998.

La final por el oro ocurrió el 21 de agosto ante un Brasil que tenía como figuras a Taffarel, Ricardo Rocha, Careca y Raí. El duelo se iba a definir en el alargue. Los goles de Washington (105′) y Evair (115′), le dieron la presea dorada a la Canarinha. Al año siguiente, Brasil se quedaría con el oro en los Juegos Olímpicos de Seúl. Al final del encuentro, el DT chileno se descargó: “Muchos compatriotas se reían de nosotros. Nadie esperaba esto, y solamente la voluntad de mis muchachos hizo que esta victoria fuera posible”. Jara falleció el 21 de diciembre de 2014, a los 79 años.

El fútbol aportó una de las siete medallas de Chile en los Panamericanos de 1987. El único oro de la delegación fue obtenido por Gert Weil en el lanzamiento de la bala. Después de 36 años, Weil logra una nueva medalla dorada (esta vez con Martina, la hija del exatleta y Ximena Restrepo) y Chile con Brasil reeditarán la final. Las vueltas de la vida.