SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué son los jóvenes “nini” y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo, según un estudio

    La investigación advierte que, más que falta de esfuerzo individual, detrás del fenómeno hay una combinación de factores estructurales, familiares y territoriales que condicionan las oportunidades de millones de jóvenes.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué son los jóvenes “nini” y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo, según un estudio. Foto: Unsplash

    Durante años, el término “nini” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) se ha instalado en el debate público como sinónimo de falta de ganas o esfuerzo.

    Sin embargo, un estudio difundido por The Conversation plantea que esa imagen simplificada de los ninis no solo es injusta, sino también errónea.

    Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en 2023 más de 280 millones de jóvenes en el mundo se encontraban en esta situación.

    Los autores del estudio, Gabriel Lozano Reina, profesor de la Universidad de Murcia, y Gregorio Sánchez Marín, catedrático en la Universidad de Alcalá, advierten que el fenómeno es mucho más complejo de lo que suele asumirse.

    Qué son los jóvenes “nini” y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo, según un estudio. Foto: Unsplash

    ¿Cómo entender el fenómeno nini?

    “Lejos de tratarse de una decisión puramente individual, el fenómeno nini es el resultado de una combinación de factores estructurales, familiares e individuales, profundamente condicionados por el territorio en el que se vive”, señalan los autores del estudio.

    Uno de los principales errores, explican, es considerar a los ninis como un grupo homogéneo.

    Bajo esa etiqueta conviven realidades muy distintas. Hay jóvenes desempleados que buscan activamente trabajo y otros que están fuera del mercado laboral porque cuidan a familiares.

    También están quienes han perdido la esperanza de encontrar empleo, personas con problemas de salud e incluso un grupo minoritario que se mantiene fuera del sistema de forma voluntaria y temporal.

    Esta diversidad implica trayectorias y necesidades muy diferentes.

    “No es lo mismo un joven que busca empleo sin éxito durante meses que una joven que abandona el mercado laboral por responsabilidades de cuidado”, sostienen.

    Tratar a todos por igual, advierten, conduce a políticas poco eficaces e incluso injustas.

    Factores estructurales y el territorio

    El estudio identifica factores estructurales clave. Las regiones con altas tasas de desempleo juvenil, mercados laborales precarios y débiles transiciones entre educación y empleo presentan mayores niveles de jóvenes ninis.

    Las crisis económicas, como la de 2008 o la pandemia de covid-19, agravaron el problema, dejando a muchos jóvenes atrapados en empleos temporales o directamente excluidos.

    El territorio también influye. Las zonas rurales o periféricas, con economías menos diversificadas y menor acceso a servicios públicos, concentran mayores riesgos de exclusión que las grandes áreas urbanas.

    No solo importa la cantidad de empleo disponible, sino la calidad de las instituciones, el transporte, la oferta educativa y los servicios de apoyo.

    Qué son los jóvenes “nini” y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo, según un estudio

    Familia y educación

    En el plano familiar y educativo, el nivel de estudios de los padres, la estabilidad económica del hogar y las redes de apoyo inciden de forma decisiva.

    El abandono escolar temprano y la escasa conexión entre formación y mercado laboral aumentan el riesgo.

    En cambio, los sistemas de formación profesional sólidos y los programas que combinan estudio con experiencia laboral reducen esa probabilidad.

    El género es otro factor relevante: en muchos países, las mujeres presentan mayores tasas de inactividad debido a responsabilidades de cuidado, especialmente donde faltan servicios de apoyo a la conciliación.

    En definitiva, el estudio concluye que no existen soluciones simples.

    Las políticas más eficaces son aquellas que combinan medidas económicas, educativas y sociales, adaptadas a cada territorio.

    Más que un problema de actitud individual, el fenómeno nini refleja fallas estructurales en los sistemas educativos, laborales y sociales.

    Comprender esa complejidad, plantean los investigadores, es clave para abandonar los estigmas y diseñar respuestas más justas y efectivas.

    Lee también:

    Más sobre:JóvenesNiniTrabajoDesempleoEconomíaEstudioInvestigaciónMundoInternacionalTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Cómo izquierda y derecha se pelearán el voto decisivo de Matías Walker en el Senado

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Lo más leído

    1.
    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    2.
    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    3.
    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    4.
    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    5.
    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”
    Chile

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo izquierda y derecha se pelearán el voto decisivo de Matías Walker en el Senado

    Casi el 10% de la inversión minera en Chile son proyectos desde cero y la mayoría tiene su aprobación ambiental lista
    Negocios

    Casi el 10% de la inversión minera en Chile son proyectos desde cero y la mayoría tiene su aprobación ambiental lista

    Los desconocidos números -y peleas- por los US$ 2.715 millones de la gratuidad que destapó una consulta al TDLC de siete universidades privadas

    En los 12 meses previos al inicio de los gobiernos de Frei, Aylwin, Piñera I y Kast se han registrado las mayores alzas del Ipsa

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio
    Tendencias

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Qué son los jóvenes “nini” y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo, según un estudio

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”
    El Deportivo

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”

    La U de Paqui sigue bloqueada: Limache le saca un empate y llegará al Superclásico sin triunfos en 2026

    Fuegos artificiales y un lienzo contra Colo Colo: la hinchada de la U vuelve a protagonizar incidentes en el Estadio Nacional

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna
    Cultura y entretención

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Kramer tras su paso por Viña 2026: “Todas las rutinas son distintas. Son distintas épocas”

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México
    Mundo

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    Muerte de líder del cartel de Jalisco Nueva Generación desata violencia en varios estados de México

    Kim Jong Un es reelegido secretario general del partido único de Corea del Norte

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio