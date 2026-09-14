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    Arrau y cuestionamientos a reforma de seguridad: “Nosotros no estamos enamorados de ninguna redacción”

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a los cuestionamientos que han surgido a la reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción, apuntando que “nosotros no estamos enamorados de ninguna redacción”.

    Asimismo, el ministro destacó que a pesar de los cuestionamientos, múltiples proyectos están avanzando en su tramitación. “Nosotros tenemos una estrategia diferente, en vez de tener un gran proyecto tenemos urgencias y hemos empujado y también presentado muchos proyectos y la gran mayoría de ellos van avanzando y gozan de buena salud”.

    A la vez, frente a la posibilidad de mejorar los estados de excepción existentes, frente a crear uno nuevo, el ministro señaló que es “perfectamente posible”.

    “Nosotros no hemos perseverado, sino que presentamos una idea de legislar y hoy día estamos, ya que generó esos ruidos, estamos esperando que los mismos parlamentarios propongan algo”, mencionó.

    Asimismo, señaló que “Lo que a nosotros nos interesa es tener más herramientas para intervenir de manera más efectiva ciertas áreas de nuestro país que hoy día están bajo el control del crimen organizado y el narcotráfico”.

    Asesinato de Mariana Sepúlveda

    El ministro además fue consultado sobre el caso del asesinato de Mariana Sepúlveda, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía sobreseyera a Ghislain Jesús Quiroz Carrizo pese a haber confesado ser el autor del crimen.

    “Hay delitos en nuestro país que no prescriben, otros que sí, la prescripción es muy importante por la certeza jurídica y ahí un abogado poder explicarle muy bien esto pero por eso los delitos tienen ciertas fechas de prescripción”, mencionó.

    Es así como añadió que “es un tema que conversamos brevemente con el Ministro de Justicia quien ve este tipo de materia y él tiene opinión bastante formada sobre este tema y por eso dejo que sea el Ministro de Justicia quien vea esta materia”.

    Más sobre:Reforma de SeguridadMinistro de SeguridadMartín Arrau

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