    Tecnología

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Un robot con una cámara se despliega desde el mismo smartphone. Puede seguir movimientos, bailar al ritmo de la música e interactuar con los usuarios de distintas maneras. Estas son las características principales del dispositivo presentado durante el MWC 2026.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Uno de los elementos que más llamó la atención durante el Mobile World Congress (MWC) que se desarrolló en Barcelona esta semana fue la presentación del Robot Phone de Honor.

    Se trata de un celular de última generación con características humanoides que promete revolucionar la industria de los smartphones.

    A primera vista, de frente, el Robot Phone tiene una apariencia similar a la de propuestas de otras compañías.

    Sin embargo, lo llamativo ocurre cuando se despliega un robot con una cámara desde la parte trasera del mismo smartphone.

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    El Robot Phone no solo interactúa con los usuarios a través de su pantalla y de comandos de voz, sino que también lo hace a través de este “brazo robótico” que puede seguir los movimientos e, incluso, moverse al ritmo de la música.

    Desde Honor aseguran que esta nueva propuesta “va más allá de lo que un smartphone estático puede ofrecer, incorporando una interacción más humana y expresiva a la tecnología cotidiana y ajustando su perspectiva en tiempo real”.

    “La percepción multimodal le permite identificar sonidos, seguir el movimiento y mantener la percepción visual, creando un modelo de interacción más natural, sensorial e intuitivo”.

    La Tercera pudo ver el Robot Phone en acción durante el MWC 2026.

    Cómo es el Honor Robot Phone y cuáles son sus características principales

    El dispositivo permite realizar videollamadas con inteligencia artificial (IA) desde todos los ángulos y sigue al usuario mediante un control de movimiento robótico.

    Junto con ello, responde con lenguaje corporal, por ejemplo, a través de gestos expresivos como asentir y mover la cabeza.

    Cuando los usuarios ponen canciones, el robot puede bailar al ritmo de la música para potenciar la interacción con quienes lo utilizan o están a su alrededor.

    Honor asegura que, para incorporarlo dentro del mismo smartphone, se realizó un intenso proceso en el que se replanteó el espacio, la resistencia y el peso a una “escala microscópica”.

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Detallan que la aplicación de materiales de alto rendimiento y su experiencia en el desarrollo de celulares plegables contribuyó a que pudieran fabricar “un micromotor propio diseñado para una compacidad y resistencia extremas”.

    Al reducir significativamente el tamaño del motor, Honor logró integrar un sistema de cardán ultracompacto de 4 grados de libertad en el teléfono, sentando las bases de hardware para un control de movimiento robótico”.

    “Esta arquitectura mecánica admite un sistema de estabilización de cardán de tres ejes, que proporciona un movimiento fluido y preciso incluso en entornos dinámicos”.

    El modo Super Steady Video cumple con mejorar la estabilidad en situaciones de alto movimiento, mientras que el Seguimiento de Objetos con IA le permite seguir a los usuarios de forma inteligente en tiempo real.

    La función AI SpinShot permite un movimiento de rotación inteligente de 90° y 180°.

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    El Robot Phone fue construido con un sensor de 200 MP y un sistema de cámara con estabilizador de cardán, lo que impulsa la experiencia de los usuarios especialmente a la hora de hacer grabaciones audiovisuales desde el mismo teléfono.

    “Mediante estabilización, seguimiento inteligente y movimiento de cámara de estilo cinematográfico, busca acortar la distancia entre el video de un smartphone y la narración con calidad profesional”, aseguran desde la compañía.

    Al ser consultados por La Tercera sobre más características técnicas del dispositivo, desde Honor afirmaron que más adelante se entregarán más detalles.

    Hasta el momento, no han compartido una fecha tentativa sobre cuándo podría salir al mercado.

