Argentina, con uno menos para la prórroga: revisa la expulsión de Enzo Fernández en la final del Mundial ante España

La selección de Argentina se queda con uno menos de cara a la prórroga en la final del Mundial 2026. Corría el minuto 90+4′ cuando Enzo Fernández le entró con dureza al defensor Pau Cubarsí y se ganó la segunda cartulina amarilla. Previamente, había sido amonestado por reclamarle una falta al árbitro esloveno Slavko Vincic.

Enzo Fernández se ganó la amarilla por quejarse con el árbitro Slavko Vincic.



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