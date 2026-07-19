Argentina, con uno menos para la prórroga: revisa la expulsión de Enzo Fernández en la final del Mundial ante España
El volante transandino se ganó la segunda tarjeta amarilla tras propinarle una dura entrada a Pau Cubarsí.
La selección de Argentina se queda con uno menos de cara a la prórroga en la final del Mundial 2026. Corría el minuto 90+4′ cuando Enzo Fernández le entró con dureza al defensor Pau Cubarsí y se ganó la segunda cartulina amarilla. Previamente, había sido amonestado por reclamarle una falta al árbitro esloveno Slavko Vincic.
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