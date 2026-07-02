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    Google pierde batalla legal en Europa y confirman multa millonaria por prácticas anticompetitivas en Android

    El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó el recurso de Google y Alphabet, confirmando la multa de 4.100 millones de euros.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Google JOSH EDELSON

    El máximo tribunal europeo confirma multa de 4.100 millones de euros contra Google El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el máximo tribunal del bloque, confirmó este jueves la multa de aproximadamente 4.100 millones de euros (US$4.670 millones) impuesta a Google por presuntas prácticas anticompetitivas relacionadas con su sistema operativo Android.

    La Comisión Europea había sancionado a Google en 2018 con la penalización, que en su momento marcó un récord, al considerar que la compañía abusó de la posición dominante de Android en el mercado móvil para dar una ventaja injusta a sus propias aplicaciones mediante acuerdos de preinstalación con fabricantes de teléfonos inteligentes.

    Google apeló el fallo a través del sistema judicial de la UE, pero el TJUE desestimó el recurso de la compañía, que ya no tiene más instancias a las cuales apelar.

    “El Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto por Google y Alphabet contra la sentencia del Tribunal General, confirmando así la sanción que se les impuso, tal como fue revisada por el Tribunal General, por sus prácticas anticompetitivas relacionadas con el sistema operativo Android”, señaló el TJUE en un comunicado.

    El sistema operativo de Google, Android

    Tras conocerse el fallo, las acciones de Alphabet, la matriz de Google, caían cerca de 1% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

    Alrededor del 80% de los dispositivos móviles inteligentes de Europa usa el sistema operativo de la compañía. El País informa que Google Search es por su parte el motor de búsqueda dominante, utilizado por casi el 90% de los consumidores europeos para acceder a productos, servicios e información en internet, según la Organización Europea de Consumidores BEUC, que aglutina 44 organizaciones de 31 países, y que ha intervenido como tercera parte en el proceso ante el tribunal de la UE, como firme defensor de la onerosa multa impuesta hace casi ocho años a Google y Android.

    Antecedentes de la multa

    En 2022, un tribunal de instancia inferior de la UE había reducido la multa a los actuales 4.100 millones de euros, desde los 4.340 millones de euros fijados originalmente.

    Google ha sostenido que el sistema operativo Android entrega opciones a los usuarios y respalda a desarrolladores y empresas en toda Europa.

    “Android entrega más opciones para todos y respalda a miles de empresas. Este fallo no reconoce nuestra importante inversión para que Android se mantenga abierto, interoperable y gratuito”, dijo un vocero de Google a CNBC.

    “De cualquier manera, adaptamos nuestros acuerdos para cumplir con la decisión inicial en 2018 y seguimos enfocados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores”, agregó el vocero.

    Más sobre:Libre competenciaGoogle

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