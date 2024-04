Jorge Sharp: “La política siempre va a permitir el restablecimiento de lazos rotos”

En medio de la asamblea nacional de alcaldes, el jefe comunal de Valparaíso, Jorge Sharp, se reencontró e intercambió unas palabras con uno de los mejores amigos que le dejó la política, el Presidente Gabriel Boric. Ambos se distanciaron cuando el Mandatario firmó el acuerdo por la nueva Constitución en 2019, pero hoy el edil asegura que “hablamos más que ayer” y que su relación está “mejor que ayer”.

Junto con plantear el acercamiento de su movimiento “Transformar” -al que define como “extraoficialista”-, Sharp apela a su última reelección como alcalde en Valparaíso, en donde espera convertirse en el representante de la izquierda, lo que se vislumbra como complicado en vista de las distintas cartas que se han levantado entre los partidos del gobierno.

¿Cuál será el foco de su campaña para la reelección?

El gran desafío que tiene el tercer período de la alcaldía ciudadana es el desarrollo económico local integrado con el desarrollo portuario. Eso va a ser parte de la campaña y va a ser parte, evidentemente, de nuestra nueva gestión.

Lo noto seguro, dice “nuestra nueva gestión”. En el oficialismo han levantado cartas en Valparaíso. ¿No teme que esto pueda generar una dispersión de votos que favorezca a la oposición?

No es confianza ni soberbia, sino más bien la tranquilidad de tener un proyecto que no depende de un liderazgo en particular. Mi invitación al Frente Amplio (FA) es a colaborar con el desarrollo de este proyecto. Hay una conversación abierta entre “Transformar Chile”, que es el movimiento del que soy parte, y el FA, que hace mucho tiempo no se daba y que, enhorabuena, hoy se está dando. Esperamos que nos permita identificar si es que tenemos o no puntos en común.

¿Teme que exista una dispersión de votos de izquierda?

Espero que no, porque a la derecha hay que cerrarle el paso. La derecha está castigando al pueblo de Chile, negándole al gobierno cualquier posibilidad de reformas que impacten en la vida cotidiana. ¿Qué sentido tiene que tengan una actitud tan obstruccionista? Yo lo interpreto como un castigo.

Sobre obstruccionismo, ¿no comparte la autocrítica que realizó la diputada Maite Orsini?

No me hago cargo de esa crítica que viene del FA. Cada vez que haya una oportunidad para poder construir acuerdos para que la gente en Chile viva mejor, vamos a estar. El problema de fondo, que quizás olvida la diputada Orsini, y todos aquellos que han planteado esta visión autocrítica.

Incluyendo al Presidente Boric…

Es que el Presidente Piñera, en el marco de la movilización social, le declaró la guerra al pueblo de Chile. No te podría negar que en Valparaíso avanzamos en cosas importantes, como la posibilidad de concretar el Parque Barón, que lo trabajamos junto a Cristián Monckeberg. Pero ese es un Piñera; después hay otro, que es el que le declara la guerra al pueblo de Chile. Un Presidente que actúa de esa forma merece la más firme oposición de partidos políticos y de fuerzas sociales dentro del esquema democrático.

04.04.2024 JORGE SHARP, ALCALDE DE VALPARAISO FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

¿Espera que el oficialismo lo respalde?

Es esperable. A mí no me molesta ni me sorprende. La política es una actividad que, en la medida en que sea orientada al bien común, siempre va a permitir el reencuentro, el restablecimiento de lazos rotos y la necesaria construcción de algo que es fundamental, de mayoría. Entonces, me parece que es parte de los ciclos de la política. No hay que enojarse. El que se pica, pierde.

¿Está abierto a ir a una primaria con alguien del oficialismo?

No, porque nosotros no somos parte del oficialismo, sino parte del campo del extraoficialismo, compuesto por un conjunto de movimientos, partidos en formación, dirigentes sociales, colectivos territoriales que, no siendo de derecha, no son parte de la alianza de gobierno.

Pero se han acercado.

Hay una conversación orgánica entre Transformar Chile y el FA. En particular, Convergencia Social.

¿Esto es en línea de algo solo electoral o también a nivel más político?

Está por verse. Espero que no sea solo por eso.

¿Está de acuerdo con lo que planteó el diputado Gonzalo Winter de que el gobierno ha estado perdiendo la batalla ideológica?

Me parecería injusto imputar solo al gobierno lo que señala el diputado Winter. El examen a las fuerzas de cambio en Chile debe ser más amplio. Así como el gobierno ha tendido en ocasiones a ir respondiendo las agendas que pone la derecha, más que sobreponiendo esas agendas, el campo extraoficialista no ha sido capaz de desarrollar un proceso de constitución de un proyecto nacional.

O sea, es una autocrítica general.

Por supuesto. Si bien detuvimos la llegada de la ultraderecha a La Moneda, las ideas con las que el país explica lo que sucede no son las ideas nuestras, están siendo las de la derecha, que son básicamente más de lo mismo.

¿Solo la derecha? El Socialismo Democrático maneja hoy la agenda de seguridad, siendo parte del gobierno que tiene cabeza en el FA.

El gobierno intenta hacer todo lo que está en su poder para garantizar la seguridad de todos los chilenos. Creo sí que tiene que haber una apertura a incorporar mejores ideas que sacar a los militares a la calle. Hace un par de semanas propuse que el país requería construir una agenda corta de seguridad, acciones que en el corto plazo se puedan implementar (...), vinculadas más a la gestión concreta que la gestión legislativa, que absorbe toda la fuerza del debate sobre seguridad. Para bypasear a la derecha obstruccionista el gobierno debe centrar su gestión en el territorio y para eso el gran aliado son los municipios.

04.04.2024 JORGE SHARP, ALCALDE DE VALPARAISO FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

La autocrítica de Winter también apuntó a ceder mucho y perder las ideas programáticas con las que se llegó a La Moneda. ¿Usted no está decepcionado?

Es que las condiciones políticas cambiaron. Uno no se puede enojar cuando cambian, uno tiene que enojarse cuando no es capaz de adaptarse a las condiciones políticas. El problema de fondo es que se ha perdido la brújula en cuanto a proponerle al país una propuesta de desarrollo, que básicamente son como tus puntos cardinales, hacia donde quieres llevar el país. Eso es lógico que haya sucedido, porque la derrota constitucional fue muy fuerte y nos impactó a todas y a todos. En la medida en que recuperemos el debate sustantivo (...) vamos a estar encontrando las llaves para salir de este complejo momento. Tenemos una ventana estratégica abierta. Pero si seguimos haciendo lo mismo, no la vamos a poder aprovechar.

¿Cuál es el balance que tiene del gobierno del Presidente Boric, a quien usted conoce?

Hay cosas que comparto y hay cosas que no, sin duda. Pero me parece que para poder hacer un balance sobre el gobierno del Presidente Boric hay que esperar los dos años que quedan.

¿Hay cosas para mostrar? Él habla mucho de las cosas que se quieren mostrar en un futuro.

Un gobierno tiene que gobernar en las dos dimensiones: de lo inmediato y la proyectiva. Yo creo que en ambas cosas el gobierno ha tenido aciertos, pero también ha tenido vacíos.

¿Por dónde van los vacíos?

Me parece que la discusión sobre el modelo de desarrollo requiere reinstalarse con más fuerza. A mí me parece que independiente de las condiciones políticas y del pragmatismo con que el gobierno tiene que gobernar, eso lo entiendo muy bien como alcalde, la ruta sigue siendo clara: hay que superar el modelo neoliberal chileno. Eso hay que decirlo expresamente, conversarlo con la gente, ponerlo en el debate.

Usted fue fundador del FA, que nació con la intención de agrupar a todos los sectores, lo más amplio posibles ¿Es un fracaso que todos confluyan finalmente en un solo partido?

Más que hablar sobre la fusión, porque es una decisión que es autónoma del FA y no me corresponde opinar, sí puedo decir que el FA original era una alianza política y social mucho más diversa de lo que es hoy. Había diversidad ideológica, diversidad política y de prácticas políticas de construcción. Hoy día el FA es una herramienta mucho más homogénea. Yo soy partidario de construir herramientas políticas más heterogéneas, más amplias y más diversas, donde distintas formas de entender, dentro de un marco común evidentemente, el país y la sociedad pueden converger.

Cuando el Presidente hace un llamado a conformar una coalición como lo fue en su momento la Concertación, ¿usted se siente invitado a formar ese espacio?

El Presidente Boric instala un debate al que es interesante concurrir con propuestas e ideas. Hay que pasar la fiebre electoral para saber bien qué significa eso.

Pero de momento no se van a cerrar...

Quiero instalar una pregunta que he tenido la posibilidad de realizar a Gonzalo Winter y Diego Ibáñez, con los que he estado conversando. ¿Quién compite con Matthei en segunda vuelta presidencial? ¿Carolina Tohá? ¿Michelle Bachelet?

¿Le gustaría ser usted?

No, no se trata de eso tampoco. Se trata de instalar una pregunta que tiene que ver con cómo se reconstruye en Chile un polo transformador. Hoy día no hay una mayoría transformadora en Chile. Evelyn Matthei va a pasar a segunda vuelta, lo más probable, la pregunta es quién va a estar compitiendo contra ella.