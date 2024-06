Camila Nieto, la apuesta del Frente Amplio en Valparaíso para arrebatarle el municipio a Jorge Sharp

Si había una primaria que le interesaba particularmente a Convergencia Social este domingo era la de Valparaíso, donde competía la concejal Camila Nieto (33).

Más allá de superar a la carta de la DC en la zona, el partido del Presidente Gabriel Boric se impuso la meta disputarle en octubre el municipio a Carla Meyer, la heredera del alcalde Jorge Sharp, el otrora socio político y coterráneo del Mandatario con el que fundó la Izquierda Autónoma, luego el Movimiento Autonomista y después Convergencia Social hasta que rompió con el partido y con él por su decisión de firmar el acuerdo por la Paz.

Con esos antecedentes, este domingo las figuras de FA celebraron el 37,12% de los votos con que Camila Nieto se convirtió en triunfadora de la primaria en Valparaíso. En primera fila para saludarla estaba el diputado y presidente del partido, Diego Ibáñez. También celebró con ella la alcaldesa Macarena Ripamonti, que durante la campaña fue un apoyo esencial para la abogada de 33 años que levantó su campaña destacando que proviene del Cerro Las Cañas y que trabaja por Valparaíso desde que fue elegida concejala en 2021.

Debido a su rol como edil comparte semanalmente con el alcalde Sharp, a quien conoció en la escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) donde fue presidente de la Federación de Estudiantes. “Él iba saliendo y yo iba entrando”, comenta.

Valparaíso, 9 de junio de 2024. La candidata a la Alcaldía por Valparaíso Camila Nieto celebra en su comando su triunfo en las elecciones primarias. Raúl Zamora/Aton Chile

“La relación que hoy tengo con el alcalde es la que cualquier concejala puede tener con la persona a la que debe fiscalizar y también recordarle las promesas que le hace a las distintas organizaciones”, dice Nieto a La Tercera, reconociendo que ella se cuenta entre las sorprendidas de la decisión del alcalde de no competir por la reelección en octubre.

Su paso por el Congreso y su nexo con Boric

Antes de ser concejala por Valparaíso, Nieto fue dirigente estudiantil. Primero en su liceo, Juana Ross de Edwards, y luego en la PUCV, en donde colaboró para la creación de la escuela sindical de Valparaíso.

En la universidad también conoció a Diego Ibáñez, futuro timonel provisorio del partido único del FA-, quien desempeñó un papel clave en el proceso para que Nieto hoy sea la candidata única del pacto oficialista.

Tras egresar de Derecho, Nieto se reencontró con Ibáñez, cuando fue elegido diputado, en 2018. La concejala colaboró en la tarea legislativa como abogada y también conoció a los otros tres parlamentarios de CS: Gonzalo Winter, Gael Yeomans y el hoy Presidente Boric.

“Las primeras personas con las que me relacioné fueron los equipos de esas cuatro diputaciones (de CS) que entraron en el 2017. El trabajo que he podido desempeñar con el actual Presidente, con Gonzalo Winter, Diego Ibáñez y Gael Yeomans ha sido muy gratificante y he aprendido mucho de esa experiencia. También, por supuesto con sus equipos”, comenta.

Nieto agrega que “sé que el Presidente está orgulloso y contento no solo con el desempeño de esta candidatura, sino con las candidaturas en general del Frente Amplio, en este proceso de primarias”.

La concejala también reconoce su cercanía con la hoy delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, quien es la mejor perfilada para encabezar al FA tras el período de transición de Ibáñez. Con ella se conocieron cuando ambas eran asesoras de los diputados de CS, al igual que Víctor Ramos, hoy encargado de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, entonces jefe de gabinete de Ibáñez y superior de Nieto.

La abogada empezó a colaborar en el Congreso siendo independiente, pero se fichó en CS. Hoy integra la tendencia “De Cordillera a Mar” (DCAM), una de las vertientes internas del FA que lidera Ibáñez y que integran otras figuras, como la ministra Antonia Orellana (Mujer) o la subsecretaria Francisca Perales (Subdere).

La disputa por la izquierda

“La gestión actual ha tocado techo, cumplió un ciclo”, dice Nieto sobre la gestión Sharp en estos ocho años al mando del municipio de Valparaíso, aunque reconoce algunos avances particularmente en el área de la salud.

Entiende también que hoy “el escenario está abierto” y que la competencia contra Carla Meyer en octubre puede generar una dispersión de votos en su sector, un dato no menor considerando que en ese municipio ha crecido fuertemente la presencia del PDG a través de la candidatura de Juan Marcelo Valenzuela. Chile Vamos, en tanto, evalúa la opción de apoyar a la carta del Partido Republicano, Rafael González.

En la primera elección de Sharp, Nieto dice que fue “una de esas ciudadanas que se inscribió como apoderada y se sintió muy feliz, con mucha esperanza, cuando ganó en su primer período. Pero con el tiempo me parece que las prioridades no han estado centradas en lo que necesitamos los porteños”.

Consultada sobre cuáles son los ejes críticos que ella ve en la comuna, plantea que “se hecho cosas buenas, que permitirán que no partamos de cero. Pero hay otros aspectos, relacionados con la limpieza de la ciudad, el orden de las calles, el estado de las plazas y la inversión en la comuna no han sido priorizados por esta gestión”.

Esos también serán algunos de los focos que desplegará durante su campaña, que para la primaria fue reforzada por las alcaldesas que el FA tiene en la zona, como Ripamonti (Viña del Mar) o Valeria Melipillán (Quilpué). Con miras a octubre, dice, “el equipo va a ir creciendo, se va a agrandar y se va a abrir a toda la comunidad de Valparaíso”.