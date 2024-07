Desde “es una vergüenza” a “Monsalve deberá dar explicaciones”: las reacciones de la oposición por extranjeros que están prófugos tras agredir a carabineros

Esta jornada se conoció que los dos ciudadanos colombianos detenidos la semana pasada por agredir a personal de Carabineros en el barrio Franklin, y que iban a ser expulsados del país, se encontrarían inubicables.

Y desde la Subsecretaría del Interior explicaron esta noche que, en ambos casos se utilizó una facultad extraordinaria para expulsar por razones de seguridad, para lo cual se dictaron las resoluciones de expulsión del país y prohibición de ingreso por 10 años. Asimismo, destacaron que se instruyó a la Policía de Investigaciones realizar la notificación presencial, la cual se realizó en los domicilios informados por los extranjeros los días 23 y 24 de julio.

Sin embargo, destacaron que “como establece la ley, estas expulsiones solo se pueden ejecutar una vez concluido el proceso judicial de los imputados”, y agregaron que “desde el Gobierno tenemos la firme convicción que, en casos como este, las expulsiones deben ejecutarse de manera inmediata”. En este sentido, recordaron que desde la Subsecretaría del Interior se presentó el pasado 13 mayo un proyecto de ley que permite la expulsión inmediata con la autorización previa de un juez.

Asimismo, recordaron que “el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es querellante en esta causa, solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, no obstante, el tribunal sólo determinó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Por considerar a los imputados un peligro para la seguridad de la sociedad el ministerio apeló con el objeto de lograr la prisión preventiva”.

Sin embargo, desde la oposición cuestionaron el actuar del Ejecutivo y fustigaron que a los ciudadanos colombianos involucrados no se les haya dejado en prisión preventiva y que las expulsiones no se hayan hecho de manera inmediata, como fue anunciado en su momento por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Al respecto, el diputado RN Andrés Longton, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, sostuvo que “una vez más, decisiones sin entender la realidad que está ocurriendo en el país por parte de tribunales termina dejando en libertad a extranjeros ilegales que agredieron a carabineros y que deberían haber sido expulsados de nuestro país”.

“El arraigo domiciliario y nacional no sirve para nada, considerando que son extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados y por lo tanto no les cuesta nada arrancarse por ahí mismo”, agregó el parlamentario.

En este sentido, sostuvo que “estos extranjeros que agredieron a carabineros deberían haber estado privados de libertad y el criterio Valencia precisamente busca eso, aprobado en el Congreso con los votos en contra del Partido Comunista y del Frente Amplio y que está pronto a ser ley para que los tribunales no cometan más discrecionalidades que terminan generando una impunidad evidente en nuestro país”.

Por su parte, el también miembro de la Comisión de Seguridad, Henry Leal (UDI), recordó, respecto de los dos ciudadanos extranjeros, que “el gobierno anunció que serían expulsados administrativamente”.

“Es una vergüenza porque eso no ocurrió, se les dio arresto domiciliario, fijaron un domicilio falso y hoy día están prófugos y el gobierno no sabe donde están. Es una vergüenza como está actuando el gobierno, la falta de gestión para concretar las expulsiones administrativas”, destacó.

En este marco, llamó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a que “sea seria”, y al subsecretario Manuel Monsalve a darle “una explicación a los chilenos y a Carabineros” sobre porqué no cumplieron el “compromiso” de expulsar a los ciudadanos colombianos.

En tanto, el diputado RN Jorge Durán sostuvo que “frente a los hechos de violencia de algunos extranjeros hay que ser más radicales y decisivos. A cada extranjero que agrede a un policía, ya sea de Carabinero o PDI, hay que dejarlo en la frontera, en plena pampa, y que camine a otras naciones. Chile no quiere a extranjeros que no vienen a aportar a nuestra sociedad y menos a extranjeros que vienen a asesinar y a agredir a nuestros compatriotas”.

A su turno, la diputada Marlene Pérez (ind.-UDI) afirmó que “el que va a tener que dar explicaciones por esta vergonzosa situación es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, porque fue el quien le prometió a todo el país que iban a expulsar inmediatamente a estos delincuentes que agredieron a carabineros”.

Al respecto, indicó que oficiarán al Ministerio del Interior “para que transparenten esta situación, como también para saber si se querellaron por esta cobarde agresión que sufrieron los carabineros. Es fundamental saber aquello, porque si no lo hicieron constituiría una grave irresponsabilidad y falta de deber”.

Finalmente, el diputado republicano Stephan Schubert demandó una explicación del Poder Judicial, al señalar que “cuesta entender que en la realidad delictual que estamos viviendo en nuestro país, nuevamente el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordena y decreta la libertad para ciudadanos extranjeros que amenazaron a carabineros”.

“Los envía con arresto domiciliario, no obstante haber ingresado de manera irregular al país y haber comprado identidades falsas. Es decir, había una alta probabilidad de que tampoco se supiera realmente de quiénes estamos hablando. No los deja en prisión preventiva, sino que los envía a unos domicilios que ellos habrían indicado, y por supuesto no han sido habidos desde ese momento”, agregó el parlamentario.

“Aquí hay un tema de criterio, de realidad, que los jueces también deben aplicar”, relevó.