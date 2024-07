Quiebre Codina-Rubilar: alcalde dice que lo bloqueó en WhatsApp y que muchos la ven como una “candidata fuerte” para enfrentar a Orrego

La exministra vocera de gobierno de la segunda administración de Sebastián Piñera, Karla Rubilar (Ind.-RN), se convirtió en la principal carta de Chile Vamos para dirigir Puente Alto, tras imponerse con el 88,73% de los votos y un total de 18.155 sufragios en las primarias municipales de junio de este año. Sin embargo, a raíz de un quiebre con el actual jefe comunal puentealtino, Germán Codina (RN), existe la posibilidad de que la exsecretaria de Estado baje su candidatura.

Y es que según detalló La Tercera, el distanciamiento entre ambas figuras se originó hace cerca de un mes a propósito de una petición que hizo Rubilar a Codina: incorporar personas de su confianza al municipio, lo que implicaría despedir a actuales trabajadores, situación a la que el alcalde RN se negó. Es por eso que Codina ya no estaría dispuesto a seguir respaldándola para llegar a la alcaldía.

La exministra Karla Rubilar. Foto: Andrés Pérez

No solo eso, desde la misma coalición de derecha transmiten que la situación escaló a tal punto, que Rubilar amenazó con dejar de ser candidata, y por ello, personeros del bloque habrían hablado con la exministra para convencerla de que no desista de competir. En caso de que ese sea el escenario, una de las cartas que se barajan en el sector para su reemplazo y competir en los comicios de octubre, sería el exsubsecretario Emardo Hantelmann (RN). Otra opción, sería la reconciliación entre Codina y el senador Manuel José Ossandón, para conversar sobre la posibilidad de empujar la candidatura de su sobrino, el concejal Felipe Ossandón. Lea la nota completa acá.

Alcalde Codina asegura que Karla Rubilar lo bloqueó de WhatsApp

En entrevista con La Tercera, el jefe comunal de Puente Alto abordó este viernes la situación y aseguró que el 11 de julio la exministra le avisó que ya no será la candidata de esa comuna, pese a su reciente triunfo en las primarias de Chile Vamos.

Codina afirmó que él intentó hacerla cambiar de parecer, pero que ella hasta lo bloqueó de WhatsApp. Por eso, decidió quitarle su apoyo y solicita que se busque una carta de consenso en el sector.

“El día 11 de julio ella me notificó por mensaje de WhatsApp que no seguiría adelante con su candidatura por Puente Alto. Obviamente, desde esa fecha hasta ahora, de manera infructuosa he tratado de comunicarme con ella. Incluso concurrí a su hogar para poder conversar presencialmente, pero por ninguna vía he podido tener una conversación que logre hacerla desistir de esa decisión, dice el actual alcalde de Puente Alto. “Desde ese día en adelante, me dejó bloqueado en WhatsApp”.

Respecto a la decisión de Rubilar, Codina sostuvo: “A mí me gustaría tener esa conversación con ella para conocer en detalle cuáles son los motivos. También he sabido, porque me lo dijeron en RN y personeros de otros partidos, que a ella la ven como una candidata muy fuerte para poder enfrentar al gobernador Orrego”. Lea la entrevista completa acá.