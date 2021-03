La capitanía alba: el nuevo dilema de Gustavo Quinteros

La fea salida de Esteban Paredes aún genera ruido en Colo Colo.El histórico goleador del fútbol chileno no sólo pena en la fanaticada del cuadro popular, sino también al interior del camarín. Y le genera un problema al técnico Gustavo Quinteros: la designación de la capitanía que quedó vacante.

Todo comenzó en la semana con una votación interna que hizo el plantel en su concentración sureña (están haciendo la pretemporada en Talca) y donde las tres primeras mayorías fueron para Gabriel Suazo, Matías Zaldivia y Brayan Cortés, respectivamente.

Información que fue ratificada por Maximiliano Falcón durante su conferencia de prensa, donde aseguró que “Gabi está bien, lleva muchos años acá y es un referente. Ha hecho un buen trabajo”.

No obstante y pese a que el formado en Macul es un verdadero líder dentro del vestuario, el adiestrador desea que el portador de la jineta sea un titular indiscutido y por ahora, Suazo no lo es.

Es que tal como se pudo observar ayer en el Fiscal de la región maulina, el nacido en Santiago no será utilizado como volante de corte. Más bien será una alternativa en la banda izquierda de la defensa y allí deberá pelear un puesto con Miiko Albornoz y Brayan Véjar. A eso, se le agrega que -cuando el resultado sea favorable- Facha quiere meter a un carrilero para presionar al rival en su área y para esa tarea ayer uso a Véjar en el segundo lapso y al recién llegado Felipe Fritz.

¿Zaldivia por los palos? El argentino es uno de los pocos cabecillas que quedó de la “revolución en pandemia” y su opinión es valorada entre los más jóvenes del equipo, más no podrá estar en cancha en los primeros partidos pues aún no se recupera del todo de la lesión y cuando vuelva no la tendrá fácil: Maximiliano Falcón es fijo en línea de los centrales y si Blanco y Negro accede al deseo del adiestrador, se traerá un refuerzo para que lo acompañe y por supuesto, tendrá la primera prioridad.

Por lo mismo, Cortés debería quedarse con la tricota si es que Suazo no logra desplazar a Albornoz ni a Vejar en la zona defensiva y eso significaría la primera charla a fondo entre Gustavo y sus dirigidos, ya que deberá explicarles porque el representante que eligieron no está en cancha.