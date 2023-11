Caso Cesfam: el portazo del Concejo Municipal de Las Condes a la solicitud de sumario de la alcaldesa Peñaloza

“Yo no quiero generar un circo, no quiero generar una teleserie, yo les pido respeto por la institución del concejo”.

Daniela Peñaloza (UDI), alcaldesa de Las Condes, tuvo que subir el tono a los concejales de la comuna en plena votación de la entidad municipal tras la solicitud de la edil y que buscaba acordar una petición a Contraloría para que realice otro sumario en el marco de las irregularidades detectadas en la adquisición de un terreno para -según se había informado- la posterior construcción del tercer Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna.

El aumento de las tensiones dentro del municipio se palpa semana a semana a raíz de las graves falencias que pesquisó el ente contralor en las gestiones para la adquisición de dicho espacio y que ahora dejó más en evidencia la división del concejo en torno al tema, sumando un nuevo capítulo con el rechazo a los intentos de la alcaldesa para apaciguar las críticas a su gestión en este caso.

Pero, ¿qué pasó esta vez? En el Concejo Municipal del 9 de noviembre Peñaloza puso en tabla dos votaciones “inesperadas”, según dicen algunos de los concejales. “Además de dar cumplimiento a las tareas que nos pide la Contraloría, es realmente importante a la luz de estos hallazgos realizar un sumario administrativo a la Dirección de Control para establecer eventuales responsabilidades”, justificaba la edil.

La primera solicitud iba en la línea de votar el poner en tabla la solicitud formal de Las Condes para que Contraloría realizara un sumario a una unidad específica del municipio. Y, en caso de prosperar esa votación, venía la siguiente votación: la de aprobar dicha solicitud. A esto último no se llegó, toda vez que ante la ausencia de los concejales Sergio Melnick (Rep.), Isidora Alcalde (RD) y Catalina San Martín (Ind.), la edil requería de la unanimidad de los presentes para que fuese votado. Y la votación terminó cuatro a favor y tres en contra.

Mucho antes de eso la idea ya había sido criticada por algunos concejales, quienes afirmaron que para analizar estos temas “tan complejos” es necesario conocerlos con un tiempo prudente de anticipación.

A partir de las primeras intervenciones, el clima en la cita del pasado jueves comenzó a tomar un aire distinto ante los reproches que le hacían los concejales a la alcaldesa. En un principio, Patricio Bopp (Ind.) acusó que desde la municipalidad “se ha realizado una fuerte resistencia a la citación de los directorios o gerentes de las organizaciones colaboradoras de la municipalidad”. Lo que les ha significado, “no poder sostener nuestra labor fiscalizadora”. En esa línea, la concejala Catalina Ugarte (Rep.) criticó fuertemente que el sumario apuntara a una entidad en particular del municipio y no a “todo quien fuese responsable”.

La concejala Ugarte apuntó directamente en ese sentido. “Cuántas veces le dijimos que el sumario fuese derivado a Contraloría. Me gustaría que este sea votado la próxima semana cuando haya más concejales y que este se amplíe para buscar sus responsabilidades, porque usted es la presidenta de estas organizaciones, usted es la que decidió cómo gastar las platas”.

En tanto, la concejala Marie Claude Mayo (Rep.) señaló que las fallas sí están en la Dirección de Control “porque ordena que algunas instituciones devuelvan el dinero en concreto, pero no porque fueron mal otorgados, si no que fueron mal rendidos”. Y sumó: “En respuesta del concejal Bopp, sobre la citación a ciertos directores o miembros de corporaciones, la verdad es que de acuerdo a la ley respecto a corporaciones o fundaciones que no son parte de la municipalidad nosotros tenemos derecho a solicitar informes, pero no los podemos obligar a venir”.

Al cierre de las intervenciones la alcaldesa Peñaloza reaccionó ante las críticas de los concejales a la votación. “Respecto de lo puntual, que a lo mejor solo veo yo, en materia de probidad no hay dos bandos, no hay algunos que quieren y otros que no van por eso. Cuando hablo del sumario, obviamente la jefa del servicio soy yo y no estoy queriendo sacarme esa responsabilidad”, indicó. En ese sentido, aclaró que el sumario tiene que apuntar a quienes incurrieron en las faltas que se les califica en el juicio entregado por la Contraloría: “El informe es claro en decir que la unidad responsable en las subvenciones es la Dirección de Control”.

En la apertura de la votación, los concejales Julio Dittborn (UDI), Luis Antonio Hadad (RN), Javiera Kretschmer (Evopoli) y Marie Claude Mayo (Rep.) votaron a favor de poner en tabla la votación para solicitar un sumario administrativo en la Contraloría. El concejal Bopp se abstuvo de votar y posteriormente cambio y votó en contra junto a la concejala Ugarte, que en medio de la discusión fue emplazada por la edil criticándole su actitud irónica. Finalmente, el concejal Leonardo Prat (Rep.) señaló que “voto en contra principalmente por la ausencia de todos los concejales, porque es un tema trascendental”.