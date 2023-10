Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Fue en 2020 cuando esta chifa -mezcla de cocina peruana y china- se instaló en la calle Nataniel Cox para funcionar básicamente como delivery. Estábamos en plena pandemia, con restricciones, pero aún así se hicieron de un nombre en la -por esos días- escena santiaguina puertas adentro y que ha perdurado hasta hoy. Sin embargo, desde marzo funcionan también de modo presencial al alero del restaurante Tambo en Patio Bellavista, hasta donde llegué durante la semana para constatar si la mano seguía tan bien como lo que probé vía delivery tiempo atrás.

Ojo, no busquen un letrero de Chifa Capón en Patio Bellavista si no que vayan directo a Tambo y ahí encontrarán, entre otras, la carta de preparaciones de este delivery. Junto a un amigo pedimos para compartir un Wantan de Chanchito ($4.900) y dos schop Mahou ($4.900 cada uno). Todo llegó rápidamente y hay que reconocer que los wantanes (seis) estaban muy buenos. De tamaño medio, venían con un relleno de carne molida de chancho y cebollín picado bien fino. Todo mejoraba aún más con una salsita de tamarindo y sésamo que nos pusieron en la mesa y que de seguro arregla hasta el pan duro. Exquisita. ¿La masa? Durita para soportar el relleno sin romperse, pero no se hacía pesada en la boca. Tal vez el único fallo de estos wantanes fue su extremada limpieza en la fritura, seguramente con aceite nuevo, que le quitaba cierta picardía.

Luego pedimos un Arroz Chaufa Aeropuerto ($10.900) y una Sopa de Wantan ($11.900), preparaciones que tampoco demoraron en llegar a la mesa. El arroz era un platazo del que podían comer perfectamente dos personas y consistía en un muy sabroso arroz saltado, mezclado con fideos chinos, cebollín, trocitos de chancho, camarones, diente de dragón y huevo. Todo bien unido con una mezcla de aliños en que se distinguían la soya y el jengibre bien arriba. En resumen, un plato muy bueno.

La sopa tampoco estaba nada de mal. Con un caldo aromático y sabroso, bien cargado al jengibre, el anís estrellado y -supongo- algo de canela; lo que le daba ese gustito que recuerda al dentista pero que es muy rico. La carne de chancho levemente curada, los fideos al dente lo mismo que las hojas de pak choi más el pollo y los huevos de codorniz. Todo se complementaba muy bien, aunque el punto bajo fueron justamente los wantanes, rellenos con pollo y que estaban demasiado blandos y algo pastosos en su interior. Aún así, en el global, el plato cumplía.

Así las cosas, salvo un par de detalles (y una mesa coja que nos tenía locos) fue un buen almuerzo. Habrá que volver a ver si agarran más rodaje.

CONSUMO TOTAL: $37.500

DIRECCIÓN: Constitución 36, local 52, teléfono 958799594, Providencia.

HORARIO: Domingo a miércoles 12:30 a 23:30 hrs. Jueves a sábado 12:30 a 00:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: Pagado

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver