Crítica gastronómica de Don Tinto: Ciro’s, comida rica

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Aprovechando que por estos días aún hace calor a la hora de almuerzo me instalé durante la semana en la terraza del Ciro’s de la calle Isidora Goyenechea. Para partir pedí un schop Royal Guard ($4.300) y me tenté con unos “platitos” que abren la carta. Quería pedir el de trucha, pero me dijeron que no había, así que me decidí por el Tártaro de Betarraga ($6.900). Para la espera llegó junto con el schop una panera con unos pequeños panes además de mayonesa y chancho en piedra.

Pero vamos al tártaro, que era un plato mediano con una base de queso de cabra muy cremoso y encima una buena cantidad de betarraga cocida y fría, cortada en cubos no muy pequeños y aliñada -según se indicaba en la carta- “como en Chile”. Es decir, bien cargadita al limón. La verdad es que este “platito” estaba notable, ya que la combinación del ácido y cremosidad del queso con el dulzor natural de la betarraga se complementaban perfecto. Para terminar limpiando el plato con las tostadas que fue servido el tártaro. Después me avisaron que había habido una confusión y sí tenían el “platito” de trucha así que lo pedí ($8.300) y me tenté además con el Rosbif ($8.300), los que arribaron a la mesa prontamente. La trucha estaba sabrosa y combinaba muy bien con unos pepinos encurtidos más unos nabos cortados bien delgados y una salsita bien cítrica. ¿Y el rosbif? Cortado más bien grueso y puesto sobre una salsa de mostaza estaba muy bueno y mejoraba aún más con las alcaparras fritas, el ají oro y el pepino encurtido que lo acompañaban. Vale la pena destacar que en ambos platos los encurtidos venían muy bien, cosa que cada vez se ve menos en restaurantes, porque se abusa de este tipo de productos.

Lo cierto es que estos “platitos” son contundentes así que decidí cerrar el almuerzo con la Palta Cardenal ($11.900), un clásico del cocinero Juan Pablo Mellado -quien tomó la cocina de este lugar- desde los tiempos de la desaparecida Fuente de Soda Las Cabras. Y claro, no hubo sorpresas ya que se trató de la misma palta de siempre, rellena con una mezcla de camarones con mayonesa, ají verde y cilantro sobre una cama de lechugas aceitunas, huevo duro y rabanitos. Probablemente, una de las mejores paltas rellenas de Santiago. Al final, si alguien anda buscando un Ciro’s como el de Bandera es mejor que vaya al centro, porque esta versión zona oriente conserva el nombre y algunos guiños, pero ofrece un carta distinta, con algo de lo que siempre ha hecho Mellado más algunos toques nuevos, medio eclécticos pero al final ricos. Por lo mismo, cumple con lo que dice el neón puesto a la entrada del restaurante: Comida Rica.

CONSUMO TOTAL: $39.700

DIRECCIÓN: Isidora Goyenechea 2971, teléfono 920604565, Las Condes.

HORARIO: Lunes 12 a medianoche. Martes y miércoles 12 a 12:30 hrs. Jueves a sábado 12 a 1 AM. Domingo 12 a 23:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: Por Isidora Goyenechea (pagado).

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver