Crítica gastronómica de Don Tinto: In Pasta, las (buenas) sugerencias del chef

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Cuando tenía menos años, menos kilos y menos responsabilidades que ahora solía deambular por las inmediaciones del Metro Santa Isabel donde frecuentaba sucuchos varios que me acogían. Veinticinco años después el barrio ha cambiado bastante, aunque algunos sucuchos subsisten al igual que talleres mecánicos y botillerías que evocan tiempos pasados. Pero también hay actores como In Pasta, un particular comedor italiano que se instaló hace poco más de un lustro en medio de esta fauna con una oferta totalmente distinta. Más refinada y de mayor calidad que la media, pero con el mismo espíritu barrial de los antiguos vecinos. Y justamente, para chequear como seguía el local tras un par de años sin visitarlo, almorcé ahí la semana pasada.

Mientras revisaba la carta la mesera me cantó las sugerencias del chef y me convenció rápidamente, por lo que partí con un Carpaccio al Tartufo ($12.900) más una Copa del Día ($3.500), que en esta ocasión era un carmenere de la viña Apaltagua. Para la espera llegó algo de pan casero, aceitunas con romero y -por supuesto- aceite de oliva. Luego vino el plato: finas láminas de pollo ganso cocinado a punto y que encima traía un mix de hojas verdes (generoso), tomates cherry y lascas de queso peccorino. Todo lo anterior con un suave toque de aceite trufado por encima. ¡Una maravilla! La carne y los vegetales quedaban precisos con el aceite y el queso le daba un toquecito dulce que hacía descansar al paladar. Tan bien me fue con la entrada que de fondo me fui con otra sugerencia del chef: Calamarata ($15.900). Se trataba de esta típica pasta que se asemeja a los anillos de calamar, cocinada en tinta de calamar y con una salsa que mezclaba a la perfección chipirones, anchoas, tomates cherry, alcachofas y perejil. Una delicia simplemente perfecta que no acabó hasta que repasé con el pan los últimos restos de salsa del plato. Para terminar y celebrar tan buena comida, pedí una copa de Limoncello ($4.500).

Da gusto volver a almorzar en In Pasta y constatar que siguen teniendo la misma calidad y simpleza de siempre en sus preparaciones. Una cocina que se nota dedicada y a baja escala, casi como si fuese de una casa y siempre con productos de primera calidad. Por lo mismo, vale la pena lo que se paga en este lugar. Y para los que prefieren gastar un poco menos, ojo que en los almuerzos de semana siempre tienen un plato de pasta más un (buen) espresso por $8.900. Al final, no hay excusa para perdérselo.

CONSUMO TOTAL:

$36.800

DIRECCIÓN:

Santa Isabel 0327, teléfono 226347575, Providencia.

HORARIO:

Miércoles a lunes 13 a 23 hrs.

ESTACIONAMIENTO:

En calles aledañas.

PÚBLICO:

Apto para todas las edades.

EVALUACIÓN:

✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver