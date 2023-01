A partir de hoy mismo podrán jugar a la colorida propuesta de acción rítmica de Hi-Fi Rush

El estudio Tango Gameworks, reconocidos por títulos de terror como Ghostwire: Tokyo, darán un salto frenético para salir de su zona de confort con lo que será Hi-Fi Rush. un juego de acción rítmico que incluirá batallas contra jefes, elementos tipo beat ’m up, persecuciones a toda velocidad y más de una secuencia de acción al son de la música.

Marcado con una notable banda sonora, que incluirá el trabajo de bandas como Nine Inch Nails, The Black Keys y The Prodigy, entre otras, el videojuego también estará marcado por la posibilidad de realizar combos, al unísono junto a otros personajes, mientras se exploran diferentes y peligrosos rincones en nuestra ruta para convertirnos en estrella de rock.

¿Lo más llamativo de todo? El videojuego será lanzado durante esta jornada, tanto en Xbox Series X|S como en Windows, siendo parte del servicio de suscripción Xbox Game Pass. Vean el tráiler de presentación a continuación.