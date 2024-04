Nuevo vistazo al traje de Falcon en Captain América: Brave New World

A través de una nueva imagen promocional es que se dio a conocer el traje que tendrá Falcon en Captain América: Brave New World.

Cabe recordar que para la película Sam Wilson asumirá el rol de Capitán América, por lo cual el rol de Falcon pasará a Joaquín Torres. Para esta ocasión desde Marvel han optado por un traje verde con café similar al que tiene el personaje en los cómics.

Esta imagen sale a la luz a raíz de una promoción de McDonald’s y se suma a la filtración de hace tan sólo unos días donde se daba a conocer que un rumoreado personaje estaría presente en el filme.

Captain America: Brave New World será protagonizada por Anthony Mackie en el papel de Sam Wilson, quien tomó el escudo del Capitán tras el cierre del arco de Steve Rogers interpretado por Chris Evans y los sucesos de la serie The Falcon and the Winter Soldier.

La película será dirigida por Julius Onah y contará con un guion de Malcolm Spellman y Dalan Musson, ambos guionistas que trabajaron en The Falcon and the Winter Soldier.

Capitán América: Brave New World tiene programado su estreno para febrero de 2025.