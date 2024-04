Primer vistazo a Anthony Mackie y Harrison Ford en Captain America: Brave New World

Aún queda un tiempo para la llegada de Captain America: Brave New World, sin embargo ya se han dado a conocer las primeras imágenes del filme mostrando como lucirán Anthony Mackie y Harrison Ford en la película.

Las imágenes fueron dadas a conocer por Entertainment Weekly, luego de que el primer adelanto del filme fuera presentado a los asistentes de la CinemaCon.

En la primera de las imágenes se puede ver a Mackie como Sam Wilson con el escudo del Capitán, mientras la segunda foto, lo muestra ya con el traje completo del Capitán América y frente a Harrison Ford, que interpretará a Thaddeus “Thunderbolt” Ross en la película.

Aunque el metraje mostrado en el evento no se ha hecho público, según se ha conocido este mostraba a Ross dándole la bienvenida a Sam Wilson en la Casa Blanca, honrándolo por lo realizado en The Falcon and the Winter Soldier.

Captain America: Brave New World será protagonizada por Anthony Mackie en el papel de Sam Wilson, quien tomó el escudo del Capitán tras el cierre del arco de Steve Rogers interpretado por Chris Evans y los sucesos de la serie The Falcon and the Winter Soldier.

La película será dirigida por Julius Onah y contará con un guion de Malcolm Spellman y Dalan Musson, ambos guionistas que trabajaron en The Falcon and the Winter Soldier.