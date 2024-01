Nuevas tomas de Captain America: Brave New World eliminarían por completo a la Sociedad Serpiente

Captain America: Brave New World estaría sufriendo una serie de nuevas grabaciones, las cuales de acuerdo a recientes reportes habrían eliminado por completo a la Sociedad Serpiente de la película.

Según el insider Daniel Richtman, los nuevas tomas para la película se llevarán a cabo entre mayo y agosto de este año y dado lo extenso del tiempo, es que se sospecha que bastantes cambios se estarían realizando a la película, que fue retrasada luego de la huelga de guionistas y actores de Hollywood.

En la misma línea es que un reconocido leaker (Vía ComicBookMovie), señaló que la Sociedad Serpiente estaría siendo borrada por completo de la película.

De acuerdo a los reportes, las escenas de la Sociedad Serpiente formaban parte de una escena de acción importante del primer acto de la película.

Captain America: Brave New World será protagonizada por Anthony Mackie en el papel de Sam Wilson, quien tomó el escudo del Capitán tras el cierre del arco de Steve Rogers interpretado por Chris Evans y los sucesos de la serie The Falcon and the Winter Soldier.

La película será dirigida por Julius Onah y contará con un guion de Malcolm Spellman y Dalan Musson, ambos guionistas que trabajaron en The Falcon and the Winter Soldier.

Según reporta Deadline, realizar nuevas tomas es una práctica estándar en las películas del MCU, siendo la segunda temporada de Loki el único proyecto que no ha recurrido a estas.