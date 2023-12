Capitán América 4 tendría refilmaciones de la mano de un nuevo escritor

De acuerdo a un reciente reporte, Capitán América 4 (Brave New World) tendría en camino refilmaciones de la mano de un nuevo escritor.

El reporte proviene desde Deadline, quienes señalan que Matthew Orton se uniría al proyecto para escribir “escenas y material adicional”, con las refilmaciones programadas para ocurrir durante 2024.

Orton se desempeñó como productor consultor en Moon Knight, por lo que no sería su primera incursión en el MCU.

Captain Amércia: Brave New World será protagonizada por Anthony Mackie en el papel de Sam Wilson, quien tomó el escudo del Capitán tras el cierre del arco de Steve Rogers interpretado por Chris Evans y los sucesos de la serie The Falcon and the Winter Soldier.

La película será dirigida por Julius Onah y contará con un guion de Malcolm Spellman y Dalan Musson, ambos guionistas que trabajaron en The Falcon and the Winter Soldier.

Según reporta Deadline, realizar nuevas tomas es una práctica estándar en las películas del MCU, siendo la segunda temporada de Loki el único proyecto que no ha recurrido a estas.