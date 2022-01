A Ralph Macchio todavía no le gusta Karate Kid 3, pero cree que Cobra Kai mejoró elementos de esa película

Si bien la película original es la que tiene más fanáticos, es indudable que Karate Kid 3 es una de las entregas más criticadas de la saga de Daniel LaRusso. Después de todo, la cinta de 1989 que introdujo a Terry Silver intentó ser un poco más oscura que sus predecesoras, pero no consiguió destacar de sobremanera.

Pero aunque no es un secreto que Ralph Macchio no recuerda con mucho cariño a Karate Kid 3, recientemente el actor detrás de Daniel LaRusso planteó que creer Cobra Kai ha mejorado la propuesta de esa película.

Concretamente, en el marco de una entrevista con The Hollwyood Reporter, Macchio fue consultado respecto a los reparos que previamente había manifestado con Karate Kid 3.

“No era un fanático de cómo resultó Karate Kid III. Sentí que la historia solo se repetía a sí misma y no hacía progresar al personaje para el final de LaRusso”, dijo Macchio. “Y en cuanto a la producción, se estaba escribiendo de una manera y luego se cambió de otra manera. No fue un viaje fácil. Al final, hubo partes del personaje que no acepté tan bien como lo hice con la (película) original y la primera secuela. No lo pongo a (Karate Kid III) en la parte superior de mi currículum”.

Mientras las temporadas anteriores recuperaron elementos de The Karate Kid y The Karate Kid Part II, el cuarto ciclo de Cobra Kai puso su foco en Karate Kid 3 de la mano del retorno del gran antagonista de esa película: Terry Silver.

Así, Macchio sostiene que la serie secuela de Karate Kid ha servido para darle más profundidad a elementos que no brillaron como debían en la cinta que oficialmente es conocida como The Karate Kid Part III.

“Sin embargo (The Karate Kid Part III) informa a Cobra Kai en el futuro, claramente con la cuarta temporada. Nos da mucha historia. Y lo que es muy maravilloso de hacer la serie Cobra Kai es que los creadores encuentran formas de tomar esa historia y dejarla evolucionar y encontrar historias de fondo para personajes que podrían haber sido escritos débilmente”, añadió.

“Hay un elemento más grande que la vida en Cobra Kai. Cuando lo desglosas, es un poco ridículo, ¡pero por eso es muy divertido! Entonces, tomas un personaje como Terry Silver para este programa, con esos elementos más grandes que la vida y su relación con Daniel, luego agregas esas capas de complejidad a su maldad. Y ahora se convierte en una actuación refinada”, sentenció Macchio. “Además de eso, desde la perspectiva de Daniel como adulto, ahora estamos agregando otros intereses y elementos sobre sus propios hijos y estudiantes. Es notable que lo que yo llamaría las deficiencias de la franquicia original ahora están dando frutos 36 años después”.

Considerando cómo terminó de la cuarta temporada de la serie no hay que especular mucho para imaginar que otros elementos de la tercera película de Karate Kid podrían influir en las siguientes entregas de la producción distribuida por Netflix y quien sabe, quizás de la mano del plan para seis temporadas Cobra Kai termine por mejorar la visión que existe sobre Karate Kid 3.