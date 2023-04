Andor, The Acolyte y Skeleton Crew: Lucasfilm presentó sus próximas series

Como parte del evento Star Wars Celebration, Lucasfilm presentó los primeros vistazos a la segunda temporada de Andor y sus nuevas series live-action llamadas The Acolyte y The Skeleton Crew. Lamentablemente, como suele suceder en este tipo de eventos cerrados al público, el material no fue presentado oficialmente a través de la red.

Aún así, desde la presentación surgieron algunos detalles de esos tres proyectos televisivos. Por ejemplo, la próxima temporada de Andor probablemente será lanzada recién en agosto de 2024, ya que por ahora están a mitad del trabajo de grabación que comenzaron en noviembre del año pasado.

En tanto, el primer avance se enfoca en presentar cómo la Rebelión comenzará a crecer en los nuevos episodios, con múltiples protestas generándose alrededor de la galaxia en contra del Imperio, mientras inevitablemente se conduce cada vez más cerca del final: dejar todo armado para conectar de forma más directa con los sucesos vistos en la película Rogue One.

Por su parte, la serie de The Acolyte, que se situará en la época denominada como la Alta República, se enfocará en presentar una época en la que los jedis están en su máximo apogeo, por lo que los siths están ampliamente superados en número.

Asimismo, aunque por ahora no existen detalles oficiales de su historia, está la promesa de que veremos una gran diversidad de jedis, incluyendo al primer maestro Wookiee, por lo que su breve primer tráiler se enfoca en mostrar una gran cantidad de sables de luz y una promesa de abordar cómo el poder del apogeo de los jedi también generó peligros.

Finalmente, la serie Skeleton Crew se enfocará en un grupo de niños que tendrán una aventura en la galaxia y tendrán que volver a sus hogares recibiendo la protección de un personaje interpretado por Jude Law. El primer avance presentado en el evento reveló que dicho personaje será un jedi y que el estreno está contemplado para este año.

Además durante la reunión dejaron en claro que Jon Watts propuso la serie durante la filmación de Spider-Man: Far From Home, la cual contó con la participación de Jon Favreau, y que directores como David Lowery, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard y Lee Isaac Chung también dirigieron capítulos de una producción tanteada como un proyecto inspirado por películas Amblin como Los Goonies y que se situará en la época en donde ya se han desarrollado series como The Mandalorian.