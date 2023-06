Anthony Mackie pensó que interpretaría a Black Panther cuando se unió al MCU

Anthony Mackie lleva un tiempo en el Universo Cinematográfico de Marvel y ahora es que ha dado a conocer que cuando se sumó al MCU pensó que interpretaría a Black Panther.

En conversación con Inverse es que el actor reveló que escribió múltiples cartas a Marvel para interpretar al héroe. “Había estado contactando mucho a Marvel sobre Black Panther”, mencionó Anthony Mackie, agregando que “Yo les había escrito cartas. Estaba tratando de encontrar una manera de hacer que hicieran Black Panther. Y quería ser Black Panther porque al crecer me encantaba Black Panther”.

Este intercambio llevó a que el actor se reuniera con Joe y Anthony Russo, así como el productor Nate Moore, quienes le ofrecieron un papel sin revelar para la secuela de Capitán América.

“Nunca lo olvidaré, Joe Russo dijo: ‘Escucha, estamos haciendo esta película’. Queremos que estés en él. No podemos decir qué personaje estás interpretando o quién más estará en él. ¿Lo harías?’ Y eso fue todo. Yo estaba como, ‘Sabes qué, me agradan todos ustedes. Lo haré. Iré en este viaje contigo”.

De esta forma el actor aceptó el rol que finalmente lo llevaría a interpretar a Sam Wilson, Falcon, pasando semanas antes de conocer la verdad.

“¿Qué otra figura importante de los cómics tiene suficiente presencia para tener su propia película?” dijo Mackie. “Entonces, cuando me contactaron y me dijeron: ‘Oye, entonces es Sam Wilson’, dije: ‘¿En serio?’”.

Cabe recordar que tras esto el actor interpretó a Sam Wilson en Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, and Avengers: Endgame, y fue uno de los protagonistas de la serie de Disney+, The Falcon and the Winter Soldier.

El actor, ahora se enfrenta a un nuevo desafío al convertirse en el próximo Capitán América en Captain America: Brave New World, sobre lo cual menciona que “hay un montón de presión”.

Captain America: Brave New World tiene programado su estreno para el 26 de julio de 2024.