Anuncian juego de Justice League enfocado en el público infantil

Desde Outright Games han anunciado un juego basado en Justice League, aunque probablemente no es lo que esperabas, y es que desde el estudio han anunciado un juego basado en los héroes de DC, pero enfocado en el público infantil.

El anuncio fue dado a conocer con un teaser, el cual no entrega mucha información del título, pero nos permite apreciar como es que lucirán los héroes en este juego, con un aspecto más humorístico, en comparación a lo que nos tienen acostumbrados los juegos de DC.

El juego por el momento no tiene nombre oficial, pero llegará en algún punto del 2023 a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC.

Este no es el primer juego de Outright Games basado en DC Cómics, y desde la desarrolladora prometen más noticias más adelante.

Cabe recordar que para todos aquellos que esperan por juegos no enfocados en el público infantil, son varios los títulos de DC en camino, como Gotham knights y Suicide Square: Kill the Justice League.