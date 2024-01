Billy Dee Williams dice que fans enojados de Star Wars lo confrontaron durante años: “¡Traicionaste a Han Solo!”

Star Wars ha marcado a muchos y ahora Billy Dee Williams, el actor que interpreta a Lando Calrissian en la saga ha dado a conocer que durante años recibió comentarios de fans enojados por la traición de su personaje a Han Solo en El Imperio Contraataca.

En una reciente entrevista con el podcast Dagobah Dispatch de Entertainment Weekly, es que el actor se refirió a la situación señalando que “Cuando iba a recoger a mi hija a la escuela, los niños corrían hacia mí y me decían: ‘¡Traicionaste a Han Solo!’. Me subía a un avión y la azafata me decía: ‘¡Traicionaste a Han Solo!’ Bueno, eso pasó por muchos años”.

Anto lo repetitiva de la situación el actor comenta que “Así que finalmente dije: ‘Mira, piensa en toda la situación. Te enfrentas a un personaje bastante formidable, Darth Vader, y luego está, por supuesto, Boba Fett. Y estas personas estaban invadiendo mi espacio, y tuve que negociar con ellos. ellos. Pero el trato, al menos evitó la desaparición total de Han Solo y sus amigos. Pero tuve que aferrarme a toda mi situación’”.

“Así que me encontré explicando todas estas cosas - bueno, no soy yo, es Lando Calrissian - me encontré teniendo que explicar todo esto, hasta un punto en el que finalmente le dije a la gente: ‘Miren, estoy cansado de explicar todo esto’. Esto. ¿Alguien murió? Nadie murió. Creo que eso fue una clara indicación de que yo, o Lando, estábamos tratando de resolver algo, y él estaba tratando principalmente de aferrarse a su situación sin la desaparición completa de sus amigos”. "