Ant-Man And The Wasp: Quantumania fue una de las películas más caras de Marvel

Ant-Man And The Wasp: Quantumania no cumplió con las expectativas de los fans y ahora un reporte apunta a que esta sería una de las películas más caras que ha realizado Marvel.

De acuerdo al reporte de Forbes, Marvel Studios excedió el presupuesto gastando 131,9 millones de dólares en postproducción, lo que elevó el gasto de la película hasta los 326,6 millones de dólares.

Según detalla el medio, aumentaron los costos en todo lo que respecta a postproducción debido en gran parte a la gran cantidad de efectos utilizados para crear el Reino Cuántico, lugar donde se desarrolla gran parte del filme.

“Las empresas de efectos especiales, incluida Industrial Light & Magic (ILM) de Disney, crearon las imágenes psicodélicas de la película y esto hizo que el costo se disparara mucho más allá de los 194,7 millones de dólares gastados en preproducción y rodaje”, señala el medio.

En la ocasión, agregan que la película fue filmada en Reino Unido, y aquellos estudios que filman en el Reino Unido se benefician de su Crédito para Gastos Audiovisuales, que les otorga un reembolso en efectivo de hasta el 25,5% del dinero que gastan en el país.

Con esto es que los documentos revelan un costo de 326,6 millones de dólares, que corresponde a un 63,3% más de la estimación de Variety que afirmaba que Quantumania tenía un “presupuesto de producción de 200 millones de dólares”.