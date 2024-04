Tom Hiddleston se inspiró en un personaje de Duro de Matar para Loki

Tom Hiddleston se ha referido recientemente a su rol como Loki en el Universo Cinematográfico Marvel, dando a conocer que tomó como inspiración a uno de los personajes de la película Duro de Matar para su interpretación.

De acuerdo a lo que reporta People, el actor fue consultado recientemente como se preparó para el rol dando a conocer que tomó a Hans Gruber, interpretado por Alan Rickman como inspiración para el personaje, así como al espía de James Mason, Phillip Vandamm, en el clásico de Alfred Hitchcock North by Northwest.

“Todos esos son personajes que tienen que ver con el control y la venganza. Puede que me encantaran esas actuaciones cuando era niño... Me atraían mucho esas actuaciones porque parecían pasar un rato maravilloso interpretando a estos antagonistas, supongo. Y Eso era parte del encanto. Eran tan carismáticos, aunque no estuvieran en el centro de esas películas”, señaló.

Cabe recordar que aunque Loki no era un personaje central en las películas del MCU, este si tuvo su propio show en Disney+, el cual se estrenó en junio de 2021 y estuvo compuesto por dos temporadas.