Tom Hiddleston da a conocer los personajes del MCU con los que le gustaría haber cruzado caminos

La segunda temporada de Loki ha llegado a su fin, y ahora cuando se discute si es que Tom Hiddleston seguirá interpretando a Loki en el MCU, es que el actor se refirió a los personajes con los cuales le habría gustado cruzar sus caminos.

Cabe recordar que este debutó en el MCU en 2011 con Thor, y luego aparecería en Captain America: The First Avenger, The Avengers, Thor: The Dark. Mundo, Thor: Ragnarok, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

En conversación con ComicBook es que este se refirió al respecto, señalando que “creo que hay un par de personajes... No creo que Loki haya conocido a los Guardianes, si mal no recuerdo. Creo que eso podría haber sido divertido. Creo que los habría encontrado intrigantes. Creo que es interesante que Loki nunca aparezca, nunca se encuentre cara a cara con Spider-Man, creo que es correcto”.

De acuerdo a lo que agregó al respecto, “creo que nunca conoce al Soldado de Invierno, nunca conoce a Bucky o Sam. Siempre quise verlo... Creo que Loki y Strange es un enfrentamiento interesante. En Ragnarok, creo que Strange, ese es uno a cero para Doctor Strange. basado en esa interacción particular”.