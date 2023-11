Tom Hiddleston al final no quiere cerrar la puerta a un regreso de Loki

Desde que la serie de Loki llegó a su fin, presentando un cierre en el que el Dios de la mentira encuentra su glorioso propósito y básicamente queda reinando el multiverso en soledad, comenzaron a surgir los reportes de que el actor Tom Hiddleston no continuaría en el rol.

Sin embargo, ahora en conversación con el portal ComicBook , el propio actor explicó que no es tan fácil dar por cerrada su relación con el personaje.

“Es muy difícil porque seré completamente honeste: al menos he dicho adiós [a Loki] dos veces en vida”, rememoró. “Le he escrito a Kevin Feige y Louis Esposito y Victoria Espositico siendo como: ‘Gracias por todo, este ha sido el rol de una vida’. Ellos han escrito de vuelta diciendo: ‘ven y reunámonos en cualquier momento. Eres siempre parte de la familia. Siempre estamos aquí. Nos has dado mucho’... y lágrimas han sido derramadas. Así que creo que sería poco sabio en este punto el ser concluyente sobre cualquier cosa de esto”, dijo Hiddleston.

En ese escenario, es fácil apostar que, de una u otra forma, Loki tendrá algún tipo de rol en el caos multiversal que se aproxima en el universo Marvel, lo cual será trascendental en las próximas películas de Los Vengadores.

De hecho, considerando su rol actual, el personaje bien podría ser clave para lo que se vendrá en Avengers: Secret Wars, una película que quizás podría servir, tal como pasó con el cómic del mismo nombre, para reiniciar el universo.

Con todo lo anterior, el propio Hiddleston reconoce que una posibilidad llamativa es que su Loki vuelva a toparse en el camino de Thor.

“Creo que tanto Thor como Loki han tenido que excavar y analizar el pasado y ver quiénes sienten que son realmente y qué es lo que realmente quieren”, explicó el actor. “Pero lo interesante de una familia es que a veces será difícil dejar de lado la idea preconcebida de quiénes ellos solían ser. Loki podría estar esperando que Thor se comporte de cierta manera o sea de cierta manera. Thor podría estar esperando que Loki fuera de cierta manera. Así que creo que inicialmente sería muy confuso, pero también han estado separados durante mucho tiempo y sin duda han estado en la mente del otro. Y sí, creo que me pregunto cómo sería probablemente una reunión... ya veremos”, finalizó.