“Ha sido un largo viaje”: Tom Hiddleston anticipa el fin de su tiempo como Loki

La segunda temporada de Loki ha llegado a su fin y ahora Tom Hiddleston ha anticipado que la conclusión de la serie también marcaría la conclusión de su tiempo como el personaje.

En The Tonight Show with Jimmy Fallon es que el actor se refirió al respecto señalando que esto representa el “cierre de un círculo”.

“Si no la has visto, no te la voy a estropear, pero te diré una cosa: todo cierra el círculo. Es la conclusión de la segunda temporada. También es la conclusión de las temporadas uno y dos. También es la conclusión de 6 películas, 12 episodios y 14 años de mi vida. Tenía 29 años cuando me eligieron para el papel, ahora tengo 42. Ha sido un largo viaje”, señaló el actor.

En la ocasión, el actor también se refirió al final de temporada de la serie y el viaje que ha tenido el personaje desde su primera aparición, señalando que “creo que, sin hacer spoilers, el episodio se llama ‘Glorioso propósito’. Si recordáis en la primera película de Los Vengadores, Loki baja a la Tierra. Mira directamente a Sam Jackson. Está Nick Fury y yo digo ‘Soy Loki de Asgard. Estoy cargado con un glorioso propósito.’ Es arrogante y tiene derecho, y está hinchado y va a apoderarse del mundo. Al principio de la primera temporada, Mobius, interpretado por Owen Wilson, básicamente le muestra a Loki que el propósito glorioso era una falacia y le da una especie de segunda oportunidad. Y creo que lo más emocionante de la serie fue ver a Loki intentar replantearse y redescubrir ese sentido del propósito, con el que todos nos sentimos identificados”.

Aunque esto suena como una despedida no hay que descartar del todo que vuelva a aparecer en una nueva película de Marvel, sobre todo cuando rumores apuntan a que desde Marvel incluso estarían analizando traer de regreso al Iron Man de Robert Dawney Jr y a la Black Widow de Scarlett Johansson.